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26.04.2023  06:00   

Прогноз погоди у Харкові на 26 квітня

Хмари, які з'являться у Харкові вдень, протримаються недовго - ввечері очікується ясна погода. Без опадів.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +8°...+13°C (відчувається як +9°C). Вітер південно-західний, 3 м/с. Вологість повітря 89%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.

Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +18°...+20°C (відчувається як +19°C). Вітер південно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 62%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.

Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +19°...+15°C (відчувається як +19°C). Вітер південно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 44%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.

Народні прикмети

Зоряне небо обіцяє врожайний рік.
Зозуля голосно і протяжно кричить — до теплих днів.
Якщо у берези було багато соку, вважалось, що літо буде дощовим.

 


Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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