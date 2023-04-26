Прогноз погоди у Харкові на 26 квітня

Хмари, які з'являться у Харкові вдень, протримаються недовго - ввечері очікується ясна погода. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +8°...+13°C (відчувається як +9°C). Вітер південно-західний, 3 м/с. Вологість повітря 89%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.
Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +18°...+20°C (відчувається як +19°C). Вітер південно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 62%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.
Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +19°...+15°C (відчувається як +19°C). Вітер південно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 44%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.
Зоряне небо обіцяє врожайний рік.
Зозуля голосно і протяжно кричить — до теплих днів.
Якщо у берези було багато соку, вважалось, що літо буде дощовим.
Тим, хто любить тиснути на оточуючих, доведеться несолодко: оточуючі можуть дати дуже різку відсіч, аж до фізичної.
Хмари, які з'являться у Харкові вдень, протримаються недовго - ввечері очікується ясна погода. Без опадів.
26 квітня 1986 року Чорнобильська АЕС стала символом найбільшої в історії людства техногенної катастрофи.
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