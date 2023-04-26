26.04.2023 06:30

Гороскоп на 26 квітня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Тим, хто любить тиснути на оточуючих, доведеться несолодко: оточуючі можуть дати дуже різку відсіч, аж до фізичної.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овну слід бути обережним у спілкуванні, особливо з близькими людьми. Зірки схиляють його до того, щоб діяти з наскоку там, де потрібний тонкий підхід. Крім того, Овен здатний бути критичним щодо оточуючих, висловлюючи їм своє невдоволення. Щоб не зіпсувати стосунки з кимось із близьких, зірки радять Овну у розмовах не торкатися болючих та делікатних тем. Вирішити проблему він все одно не зможе, а ось загострити її просто.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Навколишні можуть втягнути Тельця у суперечку, безглузде обговорення чи конфлікт. Можливо, Телець навіть відчує, що хтось живиться його емоціями, енергетично вампірить! Зірки радять йому у некомфортній ситуації просто піти убік. Краще для виду погодитися, ніж вступити в полеміку і потім почуватися вичавленим, як лимон. Іншими словами, не підставляйте вампірам шию - і ви виб'єте у них ґрунт з-під ніг.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Ключем до успіху у гороскопі Близнюків буде рішучість! Близнюки можуть наважитися на сміливий крок, єдина умова – цей крок має бути добре продуманий, особливо якщо йдеться про фінанси. Так що якщо у Близнюків у запасі є план, для здійснення якого не вистачало сміливості, саме час почати діяти. Гірше, якщо Близнюки візьмуться за якусь справу спонтанно, під впливом швидкоплинних бажань чи емоцій: раптові пориви здатні штовхнути їх у необачний вчинок.

Рак (22 червня – 23 липня)

Рак та делікатність будуть як ніколи один від одного далекі! День наділяє його прямолінійним бажанням висловлювати все, що Рак вважає за потрібне, що оточує прямо в обличчя. Його логіка при цьому буде проста: я знаю як краще, моя думка правильна. Щоб така поведінка Рака не стала ґрунтом для сварок, зірки радять йому спрямувати свій запал у якесь мирне русло. У справах, де оточуючі не плутаються у Рака під ногами, він здатний зробити неможливе!

Лев (24 липня – 23 серпня)

Леву не варто траплятися начальству на очі – є можливість потрапити під гарячу руку! Втім, мова може йти і просто про людей, від яких Лев у чомусь залежить або які мають на нього вплив: батьків, кохану людину, друзів. Зірки кажуть, що ризик виявитися для когось «крайнім» для Лева дуже великий. Щоб день пройшов без образливих ексцесів, йому необхідно поставити між собою та оточуючими непробивний щит із чарівності та почуття гумору.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Зірки радять Діві приготуватися до того, що їй доведеться обстоювати свої інтереси. Йдеться про судовий розгляд, про грошову суперечку чи звинувачення на її адресу. Тим часом, Діві навряд чи вдасться вийти переможцем із спірної ситуації та довести оточуючим свою правоту. Навіть якщо на руках у неї залізні аргументи, зірки радять почекати. Краще продемонструвати свої козирі в інший день, коли Діва матиме більше шансів на перемогу.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Для Терезів настав час діяти! Можна скільки завгодно будувати плани, проте колись їх треба втілювати в життя. Можливо, Терези не могли зважитися розпочати якийсь проект, зізнатися у своїх почуттях, замовити путівку на море чи зробити покупку, про яку мріяли. Якщо так, то добрий день для того, щоб вольовим рішенням взяти бика за роги. І навіть якщо попереду ще довга дорога, не треба боятися: будь-яка дорога починається з першого кроку.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіон може мати можливість щось виправити. Це може стосуватися і побутових питань, і робочих моментів, а може й чогось більш глобального, як взаємовідносини з близькими людьми. Звичайно, нелегко зізнатися собі та оточуючим у тому, що наробив помилок, але, зрештою, всі люди помиляються: одні більше, інші завжди. Визнавши свою неправоту в якомусь питанні, Скорпіон не пошкодує – він скине зі своїх плечей чималий тягар, а натомість йому відкриються нові перспективи.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець може демонструвати безкомпромісність, затято обрушуючись на тих, хто зважиться ставити йому палиці в колеса або ризикне відкрито заперечити. Втім, не менш затято Стрілець здатний захищати своїх друзів або всіх несправедливо скривджених. З одного боку, такий категоричний настрій дозволить йому розбити в пух і прах своїх опонентів, з іншого ж – надвечір Стрілець може з подивом виявити, що нажив собі кілька нових ворогів чи нових друзів.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Зірки радять Козерогу не йти манівцями там, де можна рухатися безпосередньо. Прямий шлях найкоротший, але як часто ми забуваємо про це! успішна стратегія Козерога проста: жодної хитрощі, обману та спроб щось приховати. У всіх сферах життя – і в дружбі, і в роботі, і в коханні – Козерогу допоможуть щирість та чесність. Проблеми? Розкажіть про них. Хочете чогось досягти? Заявіть про це. чітко сформульована мета відкриє перед Козерогом нові можливості та нові двері.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Будь-яка дрібниця в очах Водолія здатна прийняти розміри слона! Через це йому важко розставити пріоритети, визначившись, які справи треба робити в першу чергу, а які можна відкласти на потім. Все здаватиметься йому однаково важливим. В результаті ж Водолій здатний хапатися відразу за все і так нічого і не встигнути. Щоб день не пройшов у безглуздих перегонах, зірки радять Водолію згадати мудру думку: «Щастя людини – десь між свободою та дисципліною». Небагато дисципліни в думках і справах йому не зашкодить.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби можуть випадково образити когось, навіть зовсім не бажаючи. Зірки схиляють їх до того, щоби спочатку говорити, а потім уже думати, до яких наслідків це призведе. Так що під впливом емоцій Риби здатні випадково розбалакати чужу таємницю або висловити співрозмовнику неприємну правду прямо в обличчя. Щоб не плодити непорозуміння, зірки радять Рибам вибратися туди, де всі танцюють і оглушливо гримить музика – там їм буде не до викривальних розмов.



