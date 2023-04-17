17.04.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 18 квітня

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 8%. Температура повітря +8°...+10°C (відчувається як +7°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 59%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.

Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 3%. Температура повітря +13°...+16°C (відчувається як +14°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 44%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.

Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 10%. Температура повітря +15°...+12°C (відчувається як +14°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 37%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.

Народні прикмети

Цього дня приходить перше справжнє тепло і прокидаються цвіркуни.

Спекотний день та прохолодна ніч обіцяють ясну погоду.

Якщо птахи в’ють гнізда із сонячного боку, то літо буде холодним.

Якщо з берези тече багато соку, варто чекати на дощове літо.



