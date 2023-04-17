Прогноз погоди у Харкові на 18 квітня

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 8%. Температура повітря +8°...+10°C (відчувається як +7°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 59%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.
Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 3%. Температура повітря +13°...+16°C (відчувається як +14°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 44%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.
Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 10%. Температура повітря +15°...+12°C (відчувається як +14°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 37%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.
Цього дня приходить перше справжнє тепло і прокидаються цвіркуни.
Спекотний день та прохолодна ніч обіцяють ясну погоду.
Якщо птахи в’ють гнізда із сонячного боку, то літо буде холодним.
Якщо з берези тече багато соку, варто чекати на дощове літо.
Кохання, спілкування, гроші – у цих областях сьогодні найлегше здобувати перемоги. Головне не йти сліпо з приводу своїх почуттів, а продумувати можливі наслідки.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.
З 2014 року українські пожежники відзначають професійне свято двічі на рік.
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