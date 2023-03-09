09.03.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 9 березня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Дивний день, коли жити з людьми буде легше, ніж звичайно. Тож якщо хочете з кимось домовитися, знайти вирішення проблеми, варто зробити це саме сьогодні.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Весь день Овну чогось не вистачатиме. І начебто день буде як день, і справи як справи, а в душі хочеться чогось незвичайного, екстраординарного. Навколишня дійсність такого шансу не надасть, тож Овну залишиться сподіватися у цьому питанні тільки на себе. Цілком можна самотужки затіяти щось екстравагантне. Але тільки в міру! Перебір не вітається.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Тельцю неодмінно захочеться зробити щось потрібне та корисне. Більше того, захочеться настільки, що він не зможе утриматись від спокуси підключити до цього оточуючих, насамперед своїх домашніх. Найпростішим рішенням буде затіяти вдома перестановку меблів або прибирання, де кожному знайдеться свій фронт робіт. Саме подібні ініціативи Тельця можуть бути сприйняті якщо і не з розумінням, то хоч би без зайвого ремствування.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Справи у Близнюків обіцяють складатися легко та без зайвих потрясінь. Цього дня ваша самоорганізація може здивувати не лише оточуючих, а й вас. До того ж у Близнюків прокинеться здатність знаходити щось цікаве в звичайнісіньких заняттях. Це чудовий день для того, щоб довести до реалізації якщо і не всі, то хоча б деякі їхні плани!

Рак (22 червня – 23 липня)

Рак може наочно переконатися, що життя – це не гра в солдатики, і оточуючі аж ніяк не налаштовані виконувати роль слухняних ляльок у його задумах. Якщо до середини дня бажання командувати та маніпулювати людьми у Рака не пропаде, то найрозумнішим рішенням буде застосувати його в якійсь комп'ютерній іграшці. Реалізувати свої командирські нахили іншим способом шансів мало.

Лев (24 липня – 23 серпня)

День обіцяє щедро наповнити Лева позитивною, творчою енергією! Його почуття та думки нарешті прийдуть у гармонійну рівновагу. У цей день Лев навряд чи згадає, що таке нудьга, а будь-які ухвалені ним рішення відрізнятимуться мудрістю та виваженістю. Лев здатний переконливо і красиво обґрунтувати будь-яку свою думку, чи то ідея купити щось незвичайне чи пропозицію підвищити йому зарплату.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Загалом енергетика цього дня сприятлива практично для будь-яких справ та починань. Жаль тільки, що саме у Діви досягне апогею її надмірна реакція на дрібниці. Через це Діва ризикує упустити численні можливості, які щедро надає цей день, розмінявши всю свою енергію на дрібниці. Запорука успіху проста: забудьте про дрібниці, зосередьтеся на чомусь дійсно важливому.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Доля готова надати Терезам чи не всі можливі шанси для того, щоб хоча б на сходинку піднятися у громадській ієрархії. Ні, напевно, ситуації, яку Терези не зуміли б витончено розрулити, отримуючи з цього максимальну вигоду для себе. Єдине, що можна порадити Терезам, так це не втрачати контроль над емоціями і не надто піддаватися азарту.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіон може з головою поринути у вирішення домашніх питань. І треба сказати, що вирішуватиметься ці питання набагато легше, ніж звичайно. Взагалі атмосфера у вашому будинку обіцяє бути досить позитивною, і причиною цього буде ваша здатність залагоджувати непорозуміння та конфлікти ще на ранніх стадіях. Якщо ж у відносинах із близькими у Скорпіона накопичилися якісь проблеми, чудовий день для того, щоб поговорити до душі та все виправити.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрільцю захочеться бути повноправним господарем не лише свого життя, а й своїх думок та планів. У цей день йому марно давати (а тим більше нав'язувати) якісь поради – Стрілець все одно зробить по-своєму. Сам же Стрілець при цьому може бути на диво щедрий на поради іншим. Що ж, можливо, серед цих порад виявляться й цінні. У будь-якому випадку, на конфлікт Стрілець не налаштований і будь-які розбіжності готові спокійно пережити.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

У всьому, що стосується грошей та почуттів, Козеріг буде господарем становища. Достатньо зберігати внутрішню рівновагу (а зірки якраз до цього й схиляють), і справи у Козерога цього дня будуть складатися позитивно. Можна навіть поговорити з начальником про черговий додаток до зарплати – головне, щоб аргументи при цьому були переконливими і не надто емоційними.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій легко може опинитися у центрі загальної уваги. І що цінно, увага це буде дуже позитивна. Водолії, доля дає вам ідеальні шанси для того, щоб реалізувати свої далекосяжні плани і мрії! Іншими словами, зараз саме час брати бика за роги. Ну а через брак бика цілком підійдуть оточуючі, яких Водолій здатний легко схилити на свій бік.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Хтось неодмінно намагатиметься маніпулювати Рибами. При цьому зроблено це буде витончено – Риби можуть навіть не помітити, як опиняться під впливом якогось вмілого ляльковода. Якщо ви не хочете весь день протанцювати під чужу дудку, вам не завадить більш критично ставитися до слів оточуючих й у розмові з ними частіше вживати слово «ні».



