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09.03.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 9 березня

У Харкові майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Без опадів.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 3%. Температура повітря +4°...+5°C (відчувається як +4°C). Вітер південний, 3 м/с. Вологість повітря 84%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.

Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 11%. Температура повітря +11°...+12°C (відчувається як +11°C). Вітер південний, 6 м/с. Вологість повітря 80%. Атмосферний тиск 743 мм рт.ст.

Ввечері невелика хмарність, ймовірність опадів 16%. Температура повітря +10°...+13°C (відчувається як +12°C). Вітер південно-західний, 7 м/с. Вологість повітря 56%. Атмосферний тиск 741 мм рт.ст.

Народні прикмети

  • Цей день передбачав погоду на квітень: «Якщо день зі снігом, то і в квітні сніг, а якщо по голу, то і в квітні по голу».
  • Якщо сьогодні випав сніг, то на Великдень буде холодно.
  • Якщо роги місяця яскраві і круті - на мороз.
  • Теплий вітер обіцяє тепле і дощове літо.
  • Птахи прилетіли з теплих країв - буде хороший урожай хліба.
  • Качки і гуси ховають голови під крило - до похолодання.
  • Якщо птахи в'ють гнізда на сонячній стороні будинків, літо буде холодним, а якщо на тіньовій – жарким.

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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