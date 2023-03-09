Прогноз погоди у Харкові на 9 березня

У Харкові майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 3%. Температура повітря +4°...+5°C (відчувається як +4°C). Вітер південний, 3 м/с. Вологість повітря 84%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.
Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 11%. Температура повітря +11°...+12°C (відчувається як +11°C). Вітер південний, 6 м/с. Вологість повітря 80%. Атмосферний тиск 743 мм рт.ст.
Ввечері невелика хмарність, ймовірність опадів 16%. Температура повітря +10°...+13°C (відчувається як +12°C). Вітер південно-західний, 7 м/с. Вологість повітря 56%. Атмосферний тиск 741 мм рт.ст.
Дивний день, коли жити з людьми буде легше, ніж звичайно. Тож якщо хочете з кимось домовитися, знайти вирішення проблеми, варто зробити це саме сьогодні.
У Харкові майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Без опадів.
День народження Тараса Шевченко відзначають тисячі шанувальників творчості поета, філософа та просвітителя.
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