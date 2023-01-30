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30.01.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 30 січня

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

Харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 18%. Температура повітря -7°...-3°C (відчувається як -4°C). Вітер північно-західний, 2 м/с. Вологість повітря 86%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 12%. Температура повітря °0...-2°C (відчувається як -1°C). Вітер південно-західний, 3 м/с. Вологість повітря 69%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 10%. Температура повітря -3°...-4°C (відчувається як -3°C). Вітер південно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 64%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.

Народні прикмети

  • Цього дня часто бували відлиги, а вслід за ними наступали сильні морози. Звідси і прикмета, що зимовому теплу вірити не можна: “Перезимник дасть надію, тепло, а потім обдурить — все морозом скрутить”.
  • Якщо з’явилося сонце опівдні, це означає, що буде рання весна.
  • Якщо вночі не видно зірок, то буде добрий урожай зернових культур.
  • Ясний та безвітряний день – до морозу.
  • Якщо 30 січня сніг, то зима довго не віддасть своїх прав.
  • Ясна зоряна ніч – до поганого врожаю.

Тэги:  харьков, прогноз погоди, харків
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