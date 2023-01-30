Прогноз погоди у Харкові на 30 січня

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 18%. Температура повітря -7°...-3°C (відчувається як -4°C). Вітер північно-західний, 2 м/с. Вологість повітря 86%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.
Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 12%. Температура повітря °0...-2°C (відчувається як -1°C). Вітер південно-західний, 3 м/с. Вологість повітря 69%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 10%. Температура повітря -3°...-4°C (відчувається як -3°C). Вітер південно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 64%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.
Нестабільний в емоційному плані день принесе чимало несподіванок та сюрпризів. Можливі різкі перепади настрою і навіть дивні почуття та бажання.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
В Україні 30 січня відзначається День спеціаліста військово-соціального управління ЗСУ.
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