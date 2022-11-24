24.11.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 25 листопада

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 8%. Температура повітря +1°...+3°C (відчувається як +1°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 77%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +4°...+6°C (відчувається як +5°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 78%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 4%. Температура повітря +5°...+4°C (відчувається як +4°C). Вітер східний, 6 м/с. Вологість повітря 74%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.

Народні прикмети

Цей день визначав погоду на грудень.

Якщо цього дня дощ, то відлига буде до Введення (4 грудня).

Якщо сніг цього дня випадав, то вважалося, що зима довго з місця не рушить і весна буде пізньою.

Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною.



А якщо холод не настав – весна прийде раніше звичайного.