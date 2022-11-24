    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 25 листопада
24.11.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 25 листопада

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.

Винтажное бюро, Харьков

Вранці хмарно, ймовірність опадів 8%. Температура повітря +1°...+3°C (відчувається як +1°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 77%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +4°...+6°C (відчувається як +5°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 78%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 4%. Температура повітря +5°...+4°C (відчувається як +4°C). Вітер східний, 6 м/с. Вологість повітря 74%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.

Народні прикмети

Цей день визначав погоду на грудень.

Якщо цього дня дощ, то відлига буде до Введення (4 грудня).

Якщо сніг цього дня випадав, то вважалося, що зима довго з місця не рушить і весна буде пізньою.

Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною.

А якщо холод не настав – весна прийде раніше звичайного.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
24.11 Суспільство Погода в Україні 25 листопада 23.11 Суспільство Погода в Україні 24 листопада 23.11 Погода Прогноз погоди у Харкові на 23 листопада
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 