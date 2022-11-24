24.11.2022 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 24 листопада для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Хороший день для нових знайомств (у тому числі романтичних), які згодом можуть перерости на щось більше.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овен може з головою поринути у вирішення домашніх питань. І треба сказати, що вирішуватиметься ці питання набагато легше, ніж звичайно. Взагалі атмосфера у вашому будинку обіцяє бути досить позитивною, і причиною цього буде ваша здатність залагоджувати непорозуміння та конфлікти ще на ранніх стадіях. Якщо ж у стосунках із близькими у Овна накопичилися якісь проблеми, чудовий день для того, щоб поговорити до душі та все виправити.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Тельцю захочеться бути повноправним господарем не лише свого життя, а й своїх думок та планів. Цього дня йому марно давати (а тим більше нав'язувати) якісь поради – Телець все одно зробить по-своєму. Сам же Телець при цьому може бути на диво щедрий на поради іншим. Що ж, можливо, серед цих порад виявляться й цінні. У будь-якому разі, на конфлікт Телець не налаштований і будь-які розбіжності готові спокійно пережити.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

У всьому, що стосується грошей та почуттів, Близнюки будуть господарем становища. Достатньо зберігати внутрішню рівновагу (а зірки якраз до цього й схиляють), і справи у Близнюків у цей день складатимуться дуже позитивно. Можна навіть поговорити з начальником про черговий додаток до зарплати – головне, щоб аргументи при цьому були переконливими і не надто емоційними.

Рак (22 червня – 23 липня)

Рак легко може опинитися у центрі загальної уваги. І що цінно, увага це буде дуже позитивна. Раки, доля дає вам ідеальні шанси для того, щоб реалізувати свої найдальші плани і мрії! Іншими словами, зараз саме час брати бика за роги. Ну а через брак бика цілком підійдуть оточуючі, яких Рак здатний легко схилити на свій бік.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Хтось неодмінно спробує маніпулювати Левом. При цьому зроблено це буде дуже витончено – Лев може навіть не помітити, як виявиться під впливом якогось вмілого ляльковода. Якщо ви не хочете весь день протанцювати під чужу дудку, вам не завадить більш критично ставитися до слів оточуючих і в розмові з ними частіше вживати слово «ні».

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Весь день Діві чогось не вистачатиме. І начебто день буде як день, і справи як справи, а в душі хочеться чогось незвичайного, екстраординарного. Навколишня дійсність такого шансу не надасть, тож Діві залишиться сподіватися у цьому питанні тільки на себе. Цілком можна самотужки затіяти щось екстравагантне. Але тільки в міру! Перебір не вітається.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терезам неодмінно захочеться зробити щось потрібне і корисне. Більше того, захочеться настільки, що вони не зможуть утриматись від спокуси підключити до цього оточуючих, насамперед своїх домашніх. Найпростішим рішенням буде затіяти вдома перестановку меблів або прибирання, де кожному знайдеться свій фронт робіт. Саме подібні ініціативи Терезів можуть бути сприйняті якщо і не з розумінням, то хоча б без зайвого ремствування.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Справи Скорпіона обіцяють складатися легко і без зайвих потрясінь. Цього дня ваша самоорганізація може здивувати не лише оточуючих, а й вас. До того ж у Скорпіона прокинеться здатність знаходити щось цікаве у звичайнісіньких заняттях. Це чудовий день для того, щоб довести до реалізації якщо і не всі, то хоча б деякі їхні плани!

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець може наочно переконатися, що життя – це не гра в солдатики, і оточуючі аж ніяк не налаштовані виконувати роль слухняних ляльок у його задумах. Якщо до середини дня бажання командувати та маніпулювати людьми у Стрільця не пропаде, то найрозумнішим рішенням буде застосувати його в якійсь комп'ютерній іграшці. Реалізувати свої командирські нахили іншим способом шансів мало.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Цей день обіцяє щедро наповнити Козерога позитивною, творчою енергією! Його почуття та думки нарешті прийдуть у гармонійну рівновагу. У цей день Козеріг навряд чи згадає, що таке нудьга, а будь-які ухвалені ним рішення відрізнятимуться мудрістю та виваженістю. Козеріг здатний переконливо і красиво обґрунтувати будь-яку свою думку, чи то ідея купити щось незвичайне чи пропозицію підвищити йому зарплату.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Загалом енергетика цього дня сприятлива практично для будь-яких справ та починань. Жаль тільки, що саме у Водолія досягне апогею його надмірна реакція на дрібниці. Через це Водолій ризикує упустити численні можливості, які щедро надає цей день, розмінявши всю свою енергію на дрібниці. Запорука успіху проста: забудьте про дрібниці, зосередьтеся на чомусь дійсно важливому.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Доля готова надати Рибам чи не всі можливі шанси для того, щоб хоча б на сходинку піднятися у громадській ієрархії. Ні, напевно, ситуації, яку Риби не зуміли б витончено розрулити, отримуючи з цього максимальну вигоду для себе. Єдине, що можна порадити Рибам, то це не втрачати контроль над емоціями і не надто піддаватися азарту.