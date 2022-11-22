22.11.2022 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 22 листопада для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Вам буде складно розкачатись на будь-які справи, до яких у вас немає щирого інтересу. Швидше за все, більшу частину часу ви присвятите тому, що подобається особисто вам, чи то хобі, зустрічі з друзями чи просто відпочинок.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Будь-які починання Овна обіцяють бути дуже успішними! Можливо, його дивуватиме інертність оточуючих, але Овен зможе знайти потрібні слова, щоб розгойдати їх і запалити своїми ідеями. Однак особливо добре вдаватимуться Овну ті справи, які залежать від його особистої ініціативи та енергійності. Ну а щодо інертності оточуючих, то і Бог з нею, конкурентів буде менше.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Найкраще, що може зробити Телець, – це зайнятися якоюсь творчістю. Зосередитись на поточних справах йому буде складно, а от помалювати чи написати що-небудь – будь ласка. При цьому потяг до творчості цілком можна поєднати з чимось корисним. Наприклад, зайнятися дизайном власної квартири, а заразом і зробити прибирання в будинку.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

На думку Близнюкам може спасти чимало оригінальних, нестандартних ідей. Ідеї ??ці будуть не тільки відрізнятися несподіваними поворотами логіки, а й виявляться напрочуд вірними та перспективними. Загалом у Близнюків однаково добре працюватиме і логіка, і інтуїція. Причому інтуїція набуде такої ж чіткості, як і звичайне мислення.

Рак (22 червня – 23 липня)

У Рака день перекладання папірців – нічим іншим йому займатися, швидше за все, не захочеться. Натомість перекладати та сортувати папірці у Рака виходитиме віртуозно! З цієї причини найкраще, що може зробити Рак, – це не сперечатися із зірками, а використовувати день для того, щоб без зайвого поспіху навести лад у своїй особистій бухгалтерії, рахунках та інших паперових справах.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Найкращим рішенням для Лева буде присвятити день якомусь зі своїх хобі. На жаль, розгойдатися на щось потрібне, але нецікаве, Леву буде зовсім складно. А ось у справах, які викликають у нього живий інтерес, результати обіцяють бути приголомшливими! Отже, вибір у Лева небагатий: або заснути за важливими, але нудними справами, або витратити день на те, що йому дійсно подобається.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Ворогам та недоброзичливцям Діви можна лише поспівчувати! Усі, хто цього дня стоять у Діви на шляху, ризикують зазнати великих втрат. Винахідливість Діви здатна здорово допомогти їй не тільки обійти будь-які хитромудрі пастки, але й розібратися зі своїми супротивниками максимально ефективним і при цьому далеко не найгуманнішим способом.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Зірки якщо до чогось і схиляють Терези, так це до лінощів і підвищеної сонливості. Сонний стан може переслідувати їх аж до вечора. Якщо Терези не знайдуть у собі сили підбадьоритися та налаштуватися на активність, день так і мине, не принісши нічого особливого. Спробуйте зранку випити зайву філіжанку міцної кави. Ну, а якщо не допоможе – тут уже нічого не вдієш!

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

День у Скорпіона обіцяє складатися надзвичайно вдало, будь-які справи в його руках будуть сперечатися. Скорпіон здатний здивувати оточуючих як своєю енергійністю, і підвищеною кмітливістю. Іншими словами, день настільки сприятливий, що було б нерозумно витратити його на дрібниці. Вам під силу взятися за справді великі справи!

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Зірки щедро наповнюють Стрільця спокійною впевненістю у собі. День обіцяє складатися неквапливо та без особливих потрясінь. Якщо ж Стрілець бажає чогось більшого, ніж просто провести день, то тут все залежить від його ініціативності. Можна, наприклад, організувати якийсь захід чи вечірку. Якщо у вас вдасться розкачати оточуючих, вони ще довго будуть вам вдячні за отриманий позитив.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

У Козерога день пройде без особливих подій та потрясінь. Поточні справи не викликатимуть ентузіазму, а з усіх розваг він віддасть перевагу вдома, лежачи на своєму улюбленому дивані. Що ж до домашніх турбот (у тому числі й термінових), то їх Козерога захочеться відкласти на якийсь час. І даремно, бо ці справи не відібрали б у нього занадто багато сил. А ось «якийсь час» може так ніколи і не наступити.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

День обіцяє пройти цікаво та з неабиякою користю! Якщо не сидіти склавши руки, Водолій може зробити стільки всього, що залишиться тільки дивуватися. Навіть незвична непосидючість, яка охопить його цього дня, не зможе йому завадити. Вона проявиться лише в тому, що Водолій буде здатний швидше за звичайне довести будь-яку справу до кінця, щоб відразу взятися за нову.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Найкращим рішенням для Риб буде відпочинок та релаксація (природно, по можливості). І забудьте про тих, хто закликає до активного відпочинку! Тільки м'який диван або на крайній край затишне крісло. А з усіх розваг найкращими будуть зомбоящик та улюблена книга. Що ж до активного відпочинку, то для нього у Риб ще буде час в інші дні.