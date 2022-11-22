22.11.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 22 листопада

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вночі йтиме дощ, який до ранку повинен послабшати, а до середини дня і зовсім закінчитися.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 54%. Температура повітря +10°...+9°C (відчувається як +9°C). Вітер південний, 7 м/с. Вологість повітря 90%. Атмосферний тиск 744 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 49%. Температура повітря +6°...+4°C (відчувається як +10°C). Вітер південний, 4 м/с. Вологість повітря 96%. Атмосферний тиск 744 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 38%. Температура повітря +3°...+1°C (відчувається як 0°C). Вітер західний, 4 м/с. Вологість повітря 86%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.

Народні прикмети

Іній на деревах у цей день віщував мороз.

А туман, навпаки, до відлиги.

Якщо небо затягнуте хмарами та падає сніг, то травень буде дощовим.