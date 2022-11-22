Прогноз погоди у Харкові на 22 листопада

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вночі йтиме дощ, який до ранку повинен послабшати, а до середини дня і зовсім закінчитися.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 54%. Температура повітря +10°...+9°C (відчувається як +9°C). Вітер південний, 7 м/с. Вологість повітря 90%. Атмосферний тиск 744 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 49%. Температура повітря +6°...+4°C (відчувається як +10°C). Вітер південний, 4 м/с. Вологість повітря 96%. Атмосферний тиск 744 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 38%. Температура повітря +3°...+1°C (відчувається як 0°C). Вітер західний, 4 м/с. Вологість повітря 86%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.
Іній на деревах у цей день віщував мороз.
А туман, навпаки, до відлиги.
Якщо небо затягнуте хмарами та падає сніг, то травень буде дощовим.
Вам буде складно розкачатись на будь-які справи, до яких у вас немає щирого інтересу. Швидше за все, більшу частину часу ви присвятите тому, що подобається особисто вам, чи то хобі, зустрічі з друзями чи просто відпочинок.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вночі йтиме дощ, який до ранку повинен послабшати, а до середини дня і зовсім закінчитися.
Щорічно 22 листопада у світі відзначається добре сімейне свято – Міжнародний день сина.
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