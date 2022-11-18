Прогноз погоди у Харкові на 18 листопада

Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Уночі можливий сильний сніг. Вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 18%. Температура повітря -2°...-1°C (відчувається як -6°C). Вітер північний, 5 м/с. Вологість повітря 93%. Атмосферний тиск 740 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря 0°...+1°C (відчувається як -2°C). Вітер північно-східний, 4 м/с. Вологість повітря 88%. Атмосферний тиск 743 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +1°...+2°C (відчувається як -1°C). Вітер східний, 2 м/с. Вологість повітря 84%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.
Погоду визначали так: якщо стелиться туман — буде тепло, а якщо іній на деревах, потрібно готуватись до морозу.
З цього часу починають міняти шубку зайці-біляки, білки, ласки.
Загостриться конкуренція у будь-яких сферах життя. Щоб реалізувати надані можливості, зосередьтеся на досягненні своїх цілей, а не на з'ясуванні того, хто головніший.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Уночі можливий сильний сніг. Вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться.
18 листопада відзначається День сержанта Збройних Сил України.
влажность:
давление:
ветер: