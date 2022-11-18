18.11.2022 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 18 листопада для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Загостриться конкуренція у будь-яких сферах життя. Щоб реалізувати надані можливості, зосередьтеся на досягненні своїх цілей, а не на з'ясуванні того, хто головніший.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овен буде налаштований домагатися свого найрішучішим чином, віддаючи перевагу прямим дорогам обхідним. Ті плани, які Овен виношував до цього дня, можуть реалізуватись із найкращими результатами. Втім, станеться це не саме собою, а лише у випадку, якщо Овен сам виявить належну рішучість і відвагу. Зрештою, під лежачий камінь вода не тече, і це справедливо.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Тельця буде важко звинуватити в безініціативності та невпевненості у собі. Навряд чи він сидітиме склавши руки. І добре, тому що день обіцяє бути дуже вдалим для Тельця, надавши йому безліч можливостей досягти бажаного. А якщо хтось із цим сперечатиметься, то Телець легко знайде аргументи, щоб переконати сперечальників у своїй правоті. А заразом прибрати з дороги конкурентів.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюкам дуже складно буде вписатися в загальний ритм життя. А найголовніше – їм і не захочеться вписуватись. Кипуча діяльність оточуючих дратуватиме, а їхній командирський тон – приводити в тихий сказ. Через це Близнюкам краще по можливості уникати громадських справ, зосередившись на своїх.

Рак (22 червня – 23 липня)

Життєвий потенціал Раку буде на висоті! Навіть якщо сам Рак цього потенціалу не відчуває, варто йому лише трохи подолати свою інерцію, як енергія почне буквально переповнювати його. Найпростіше Раку в цьому переконатися, обравши час на відвідування спортзалу. Або можна, засукавши рукави, взятися за вирішення якогось давно назрілого завдання.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Десь у глибині душі у Лева прокинеться диктатор. Можливо, це буде не найбільший диктатор у світі, проте сперечатися з ним у цей день виявиться не лише марно, а й небезпечно – можна нарватися. Втім, сам себе при цьому Лев схильний бачитиме аж ніяк не диктатором, а мудрим керівником, якому просто не треба суперечити – ні в чому ніколи.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діві найкраще присвятити вільний час заняття якимось фітнесом чи спортом: подібні заходи обіцяють пройти з користю не тільки для тіла, а й для душі. До того ж саме у спортзалах дуже ймовірні зустрічі, які можуть обернутися для Діви цікавим та перспективним знайомством. Ну а те, що для фігури такі заняття корисні, це вже само собою.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези проведуть день відповідно до правила: «Якщо ворог не здається, з ним не церемоняться. А якщо ворога немає, його варто було б вигадати». Іншими словами, Терези будуть налаштовані на війну – бажано маленьку та переможну. Проблема лише в тому, що маленька війна, затіяна Терезами, може стати великою і не факт що переможною. То, може, й не варто її починати?

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіона може немало дивувати той факт, що з будь-якого питання навколишні мають думку, відмінну від його власної. Нічим, крім упертості, пояснити таку поведінку Скорпіон не зможе. Проте він щиро спробує побачити раціональне зерно в точці зору своїх опонентів. Однак навряд чи це вийде, і Скорпіонові залишиться тільки наполегливо стояти на своєму.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець діятиме з подвоєною енергією та рішучістю! Можливо, великими організаторськими талантами він сяяти не буде, проте у Стрільця є всі шанси спонукати оточуючих на якісь корисні та важливі справи. При цьому Стрілець може ставитись до справ із зайвою серйозністю, а його почуття гумору буде явно не на висоті. От і добре! Серйозність також іноді буває потрібна.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Впевненість у собі та своїх силах може буквально переповнювати Козерога! Це почуття здатне досягти таких величезних розмірів, що не виключено, що Козерогу захочеться виявити шляхетність, надавши комусь заступництво та підтримку. Ось тільки піддаючись благородним поривам, не варто розраховувати на подяку у відповідь - її може і не бути.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Серед усіх інших справ на першому місці біля Водолія стоятимуть питання активного проведення часу у колі близьких людей. Ці думки будуть витісняти всі інші справи та турботи. Найкраще, що можна зробити в цій ситуації, – це реально викроїти час для того, щоб організувати захід із якимось спортивним ухилом. Побігати, розважитись чи влаштувати пікнік на природі.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби ризикують сім разів відрізати, перш ніж згадають про те, що взагалі і відміряти перед цим не заважало б. Зірки схилятимуть їх діяти рішуче і швидко, причому швидко настільки, що обдумати як слід ситуацію Риби просто не встигнуть. Звідси проста порада: перш ніж залазити в якусь справу, Рибам буде корисно порахувати до десяти, подумати і – з чистою совістю відкласти його вбік.