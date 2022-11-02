Прогноз погоди у Харкові на 2 листопада

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Вранці, можливо, пройде дрібний дощ, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Більше опадів не очікується.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.
Вранці мінлива хмарність, ймовірність опадів 20%. Температура повітря +3°...+7°C (відчувається як +3°C). Вітер західний, 3 м/с. Вологість повітря 75%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.
Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +8...+5°C (відчувається як +9°C). Вітер західний, 3 м/с. Вологість повітря 67%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.
Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 5%. Температура повітря +4°...+3°C (відчувається як +8°C). Вітер західний, 2 м/с. Вологість повітря 51%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.
Можливість магнітних бур: 10%. Неспокійною очікується перша половина дня, потім підвищена активність Сонця піде спад.
Головним провісником погоди цього дня було листя, що опадає.
Якщо перший сніг ліг на суху землю до того часу, як дерева повністю скинули листя, то сніг скоро зійде.
Поки лист з вишневих дерев не опаде, скільки б снігу не випало, зима не прийде.
Дійте в рамках приказки «сім разів відміряй – один відріж». У будь-яких справах не варто чекати від поступок і компромісів.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Вранці, можливо, пройде дрібний дощ, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Більше опадів не очікується.
Щорічно 2 листопада відзначається Міжнародний день припинення безкарності за злочинів проти журналістів.
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