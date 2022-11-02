02.11.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 2 листопада

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Вранці, можливо, пройде дрібний дощ, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Більше опадів не очікується.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці мінлива хмарність, ймовірність опадів 20%. Температура повітря +3°...+7°C (відчувається як +3°C). Вітер західний, 3 м/с. Вологість повітря 75%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.

Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +8...+5°C (відчувається як +9°C). Вітер західний, 3 м/с. Вологість повітря 67%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.

Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 5%. Температура повітря +4°...+3°C (відчувається як +8°C). Вітер західний, 2 м/с. Вологість повітря 51%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.

Геомагнітний стан

Можливість магнітних бур: 10%. Неспокійною очікується перша половина дня, потім підвищена активність Сонця піде спад.

Народні прикмети

Головним провісником погоди цього дня було листя, що опадає.

Якщо перший сніг ліг на суху землю до того часу, як дерева повністю скинули листя, то сніг скоро зійде.

Поки лист з вишневих дерев не опаде, скільки б снігу не випало, зима не прийде.