Гороскоп на 2 листопада для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Дійте в рамках приказки «сім разів відміряй – один відріж». У будь-яких справах не варто чекати від поступок і компромісів.
Вам захочеться певності у всьому. Завдяки такому настрою, буде легше за звичайне приймати рішення, проте вони будуть надто категоричними та однобокими.
Стримуйтесь, щоб не виплеснути в обличчя оточуючим усе, що він вважає за потрібне. І те, що обставини провокувати – не відмовка. Намагайтеся триматися золотої середини, задобрюючи бочку критики хоча б ложкою втішної похвали.
Обходьте конфліктні ситуації стороною, особливо ті, які вас не торкаються. Роль сторони, що примирює сьогодні не для вас - сварки можуть раптово перекваліфікувати вас в подушку для биття.
Рідні вважають вас тираном? А все тому, що ви вважаєте, що точно знаєте, що і як кожному треба робити, і готові ревно за цим стежити.
Ви ризикуєте стати об'єктом критики! Це може бути як ласкаве кепкування рідних, так і буркотливе невдоволення начальства з приводу і без. Перш ніж реагувати, подумайте: чи краще залишити свою думку при собі?
Ситуація вимагатиме вирішувати свої фінансові питання. Особливо ті, які вже давно назріли та вимагають вжиття рішучих заходів. Тяга до фінансової незалежності допоможе поламати будь-яку перешкоду, яка стоїть на вашому шляху.
Ви не схильні погоджуватися з чужою думкою, зате здатні будь-кого змусити погодитися зі своєю! Сьогодні на перше місце ви ставитимете свої інтереси і своє могутнє «Я».
Будь-яка дрібниця здатна викликати ваше роздратування. Зірки радять розслабитися та виявити гнучкість: якщо змінити ситуацію не під силу, значить, з нею слід змиритися і постаратися до неї пристосуватися.
Сьогодні ваше загострене почуття справедливості здатне знайти кривдників скрізь, навіть там, де їх немає. Будьте вище прикрих дрібниць і не забувайте про почуття гумору – воно перетворить трагедію на комедію та вбереже від сварок!
Зірки зроблять вас генієм планування. Чи йдеться про те, щоб скласти для начальства план робіт, для сім'ї – план ремонту, або для себе – плани на вечір, у цьому вам не буде рівних.
Можливо, ви станете свідком того, як із кимось несправедливо обійшлися чи хтось попросить вашої підтримки. Пам'ятайте, що головна роль захисника – постаратися примирити сторони, а не обрушувати на кривдника свій праведний гнів.
Між вами та оточуючими можуть раз у раз проскакувати іскри, а там і до грози недалеко! Щоб не наробити справ, про які потім доведеться шкодувати, варто направити свою енергію в якесь корисне русло.
Дійте в рамках приказки «сім разів відміряй – один відріж». У будь-яких справах не варто чекати від поступок і компромісів.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Вранці, можливо, пройде дрібний дощ, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Більше опадів не очікується.
Щорічно 2 листопада відзначається Міжнародний день припинення безкарності за злочинів проти журналістів.
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