02.11.2022 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 2 листопада для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Дійте в рамках приказки «сім разів відміряй – один відріж». У будь-яких справах не варто чекати від поступок і компромісів.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Вам захочеться певності у всьому. Завдяки такому настрою, буде легше за звичайне приймати рішення, проте вони будуть надто категоричними та однобокими.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Стримуйтесь, щоб не виплеснути в обличчя оточуючим усе, що він вважає за потрібне. І те, що обставини провокувати – не відмовка. Намагайтеся триматися золотої середини, задобрюючи бочку критики хоча б ложкою втішної похвали.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Обходьте конфліктні ситуації стороною, особливо ті, які вас не торкаються. Роль сторони, що примирює сьогодні не для вас - сварки можуть раптово перекваліфікувати вас в подушку для биття.

Рак (22 червня – 23 липня)

Рідні вважають вас тираном? А все тому, що ви вважаєте, що точно знаєте, що і як кожному треба робити, і готові ревно за цим стежити.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Ви ризикуєте стати об'єктом критики! Це може бути як ласкаве кепкування рідних, так і буркотливе невдоволення начальства з приводу і без. Перш ніж реагувати, подумайте: чи краще залишити свою думку при собі?

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Ситуація вимагатиме вирішувати свої фінансові питання. Особливо ті, які вже давно назріли та вимагають вжиття рішучих заходів. Тяга до фінансової незалежності допоможе поламати будь-яку перешкоду, яка стоїть на вашому шляху.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Ви не схильні погоджуватися з чужою думкою, зате здатні будь-кого змусити погодитися зі своєю! Сьогодні на перше місце ви ставитимете свої інтереси і своє могутнє «Я».

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Будь-яка дрібниця здатна викликати ваше роздратування. Зірки радять розслабитися та виявити гнучкість: якщо змінити ситуацію не під силу, значить, з нею слід змиритися і постаратися до неї пристосуватися.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Сьогодні ваше загострене почуття справедливості здатне знайти кривдників скрізь, навіть там, де їх немає. Будьте вище прикрих дрібниць і не забувайте про почуття гумору – воно перетворить трагедію на комедію та вбереже від сварок!

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Зірки зроблять вас генієм планування. Чи йдеться про те, щоб скласти для начальства план робіт, для сім'ї – план ремонту, або для себе – плани на вечір, у цьому вам не буде рівних.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Можливо, ви станете свідком того, як із кимось несправедливо обійшлися чи хтось попросить вашої підтримки. Пам'ятайте, що головна роль захисника – постаратися примирити сторони, а не обрушувати на кривдника свій праведний гнів.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Між вами та оточуючими можуть раз у раз проскакувати іскри, а там і до грози недалеко! Щоб не наробити справ, про які потім доведеться шкодувати, варто направити свою енергію в якесь корисне русло.