Прогноз погоди у Харкові на 28 жовтня

Весь день у Харкові буде хмарним. Без істотних опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 11%. Температура повітря +8°...+9°C (відчувається як +8°C). Вітер північно-східний, 4 м/с. Вологість повітря 90%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 40%. Температура повітря +9°...+10°C (відчувається як +11°C). Вітер північно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 86%. Атмосферний тиск 759 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 10%. Температура повітря +9°...+7°C (відчувається як +11°C). Вітер північно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 78%. Атмосферний тиск 759 мм рт.ст.
Можливість магнітних бур: 15%. Метеозалежним людям варто уважно прислухатися до свого самопочуття: магнітосфера збуджена, хоча магнітних бур поки не очікується.
Хмарний світанок – дощ. А якщо небо блакитного кольору – не слід чекати на теплу погоду.
Випав сніг – наступної осені буде багатий урожай хліба.
Сонце при заході сонця оточене червоними колами – до морозу найближчі сім днів.
Червоні кола біля місяця – до снігу та вітру.
Кішка багато п'є – до негоди.
Комарі з'явилися до теплої зими.
Наші пращури помітили, з якого числа у жовтні піде сніг, з того числа весна відкриється у квітні.
Ідеальний час для спілкування, зустрічей із друзями та візитів до родичів.
Весь день у Харкові буде хмарним. Без істотних опадів.
28 жовтня 1944 року з території України було вигнано останнього солдата нацистського рейху.
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