28.10.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 28 жовтня

Весь день у Харкові буде хмарним. Без істотних опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 11%. Температура повітря +8°...+9°C (відчувається як +8°C). Вітер північно-східний, 4 м/с. Вологість повітря 90%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 40%. Температура повітря +9°...+10°C (відчувається як +11°C). Вітер північно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 86%. Атмосферний тиск 759 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 10%. Температура повітря +9°...+7°C (відчувається як +11°C). Вітер північно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 78%. Атмосферний тиск 759 мм рт.ст.

Геомагнітний стан

Можливість магнітних бур: 15%. Метеозалежним людям варто уважно прислухатися до свого самопочуття: магнітосфера збуджена, хоча магнітних бур поки не очікується.

Народні прикмети

Хмарний світанок – дощ. А якщо небо блакитного кольору – не слід чекати на теплу погоду.



Випав сніг – наступної осені буде багатий урожай хліба.



Сонце при заході сонця оточене червоними колами – до морозу найближчі сім днів.



Червоні кола біля місяця – до снігу та вітру.



Кішка багато п'є – до негоди.



Комарі з'явилися до теплої зими.

Наші пращури помітили, з якого числа у жовтні піде сніг, з того числа весна відкриється у квітні.