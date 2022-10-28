28.10.2022 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 28 жовтня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Ідеальний час для спілкування, зустрічей із друзями та візитів до родичів.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Сьогодні ви налаштований благодушно до оточуючих. Утримуйтесь від читання нотація, близькі люди навряд чи будуть у захваті від того, що ви вчите їх як жити.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Проведіть час з найближчими та улюбленими людьми, з батьками та з дітьми. А заразом – завести розмову про щось, про що іншим часом не наважувалися поговорити.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Вам є що сказати, тим більше сьогодні ви зумієте вдягнути свої слова в переконливу форму. Зірки радять організувати вечірку, де зможете висловити все, що накипіло на душі.

Рак (22 червня – 23 липня)

Практично ніщо не зможе вас відволікти або тим більше спантеличити на шляху до мети. Більше впевненості в тому, що робите, і ніхто не впорається з будь-яким завданням краще за вас.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Будьте готові до несподіваних поворотів. Втім, і від заздалегідь спланованих завдань та цілей відмовлятися не треба. Просто день відкриє нові можливості.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Можете зіткнутися з непоступливістю та різкістю оточуючих, особливо колег по роботі. На щастя, зірки нададуть вас здатністю згладити гострі кути та погасити конфлікт ще в зародку.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Навіть у колі малознайомих людей ви почуватиметеся як риба у воді. Зірки радять їм не зациклюватися на своєму звичному колі спілкування та урізноманітнити його новими знайомствами.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Час прийняття рішень минув, настав час діяти. Щоправда, чим серйозніша бажана мета, тим довше триватиме її облога.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Зірки радять провести день у колі людей, молодших за віком, нижче за статусом чи рівнем професіоналізму. Саме від вас вони зможуть отримати справді цінні поради.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Швидше за все, ви горітимете бажанням вкинути в життя амбітні задуми. Слова «хочу» і «могу» для сьогодня для вас синоніми, і горе тим людям, які цього не зрозуміють.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

З'явиться можливість обміркувати якесь рішення, від якого надалі багато залежатиме. Ретельно зважте всі «за» та «проти» – в результаті ухвалене рішення буде застраховано від помилок.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Спроби оточуючих допомогти вам порадою можуть бути прийняті в багнети. Не дивно, що за такого категоричного настрою день здатний принести чимало прикрощів, хоча насправді жодних особливих причин для них немає.