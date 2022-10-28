Гороскоп на 28 жовтня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Ідеальний час для спілкування, зустрічей із друзями та візитів до родичів.
Сьогодні ви налаштований благодушно до оточуючих. Утримуйтесь від читання нотація, близькі люди навряд чи будуть у захваті від того, що ви вчите їх як жити.
Проведіть час з найближчими та улюбленими людьми, з батьками та з дітьми. А заразом – завести розмову про щось, про що іншим часом не наважувалися поговорити.
Вам є що сказати, тим більше сьогодні ви зумієте вдягнути свої слова в переконливу форму. Зірки радять організувати вечірку, де зможете висловити все, що накипіло на душі.
Практично ніщо не зможе вас відволікти або тим більше спантеличити на шляху до мети. Більше впевненості в тому, що робите, і ніхто не впорається з будь-яким завданням краще за вас.
Будьте готові до несподіваних поворотів. Втім, і від заздалегідь спланованих завдань та цілей відмовлятися не треба. Просто день відкриє нові можливості.
Можете зіткнутися з непоступливістю та різкістю оточуючих, особливо колег по роботі. На щастя, зірки нададуть вас здатністю згладити гострі кути та погасити конфлікт ще в зародку.
Навіть у колі малознайомих людей ви почуватиметеся як риба у воді. Зірки радять їм не зациклюватися на своєму звичному колі спілкування та урізноманітнити його новими знайомствами.
Час прийняття рішень минув, настав час діяти. Щоправда, чим серйозніша бажана мета, тим довше триватиме її облога.
Зірки радять провести день у колі людей, молодших за віком, нижче за статусом чи рівнем професіоналізму. Саме від вас вони зможуть отримати справді цінні поради.
Швидше за все, ви горітимете бажанням вкинути в життя амбітні задуми. Слова «хочу» і «могу» для сьогодня для вас синоніми, і горе тим людям, які цього не зрозуміють.
З'явиться можливість обміркувати якесь рішення, від якого надалі багато залежатиме. Ретельно зважте всі «за» та «проти» – в результаті ухвалене рішення буде застраховано від помилок.
Спроби оточуючих допомогти вам порадою можуть бути прийняті в багнети. Не дивно, що за такого категоричного настрою день здатний принести чимало прикрощів, хоча насправді жодних особливих причин для них немає.
Ідеальний час для спілкування, зустрічей із друзями та візитів до родичів.
Весь день у Харкові буде хмарним. Без істотних опадів.
28 жовтня 1944 року з території України було вигнано останнього солдата нацистського рейху.
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