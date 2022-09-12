12.09.2022 06:30

Гороскоп на 12 вересня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

День може бути дуже насиченим подіями. Намагайтеся не втрачати голови, тому що не всі сюрпризи обіцяють бути приємними.

Овен (21 березня – 20 квітня)

У голові Овна може з'явитися чимало ідей щодо домашнього господарства, облаштування дачі чи будинку. Щойно з'явившись, вони вимагатимуть від нього рішучих дій. Ну, а оскільки самі такі справи не робляться, Овен захоче підключити до здійснення своїх планів домочадців. Такий командирський настрій здатний забезпечити Овну чимало претензій із боку близьких людей. Справи справами, але командувати навіщо? Та й чи так Овен упевнений у своїх грандіозних планах?

Телець (21 квітня – 21 травня)

У будинку Тельця або на його робочому столі може панувати жахливий безлад - Телець, навіть якщо захоче, навряд чи зможе позбутися безладу. Зірки кажуть, що в його житті будуть зміни, і хаос навколо – лише відображення цього процесу. Телець буде надто захоплений новими глобальними ідеями та планами, щоб витрачати час на банальне прибирання. Втім, зробити це йому таки не зашкодить – хоч би через день.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюкам може бути дуже приваблива можливість, пов'язана з фінансами, – якщо вони відмовляться від неї, то довго про це жалітимуть. Можливо, новий проєкт вимагатиме від Близнюків відмовитися від старого плану дій або навіть піти назад у якомусь питанні. Якщо Близнюки впевнені в тому, що їхні нові кроки будуть набагато ефективнішими за колишні, їм варто ризикнути. Якщо ж ні – чи потрібно міняти шило на мило?

Рак (22 червня – 23 липня)

Рак має всі шанси зробити щось дуже корисне не тільки для себе, а й для інших, але тільки в тому випадку, якщо він зуміє донести до оточуючих суть своїх новаторських ідей. Зірки обіцяють Раку, що його інтелектуальний потенціал досягне надхмарних висот, проте спілкування з оточуючими буде його слабким місцем. Тільки покликавши на допомогу терпіння та дипломатію, Раку вдасться обійтися без сварок та просунутися вперед у здійсненні своїх задумів.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Обставини не дадуть Леву можливості розслабитися та зайнятися тим, чим він вважає за потрібне. Навпаки, вони постійно смикатимуть його, вимагаючи активних дій. Мимоволі Леву доведеться прийняти ці правила гри, і наприкінці дня він навіть може увійти у смак. У процесі Лев здатний з подивом виявити, що його мозок працює напрочуд ясно і чітко, пропонуючи йому витончені ходи, до яких він раніше б не додумався.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Щастя Діви – у її власних руках! Точніше, у її власній голові. Зірки стверджують, що силою думки Діва цілком здатна змінити світ довкола. Чи не впевнені в якійсь справі? Скажіть, що воно вам під силу. Чи відчуваєте занепад сил? Переконайтеся в тому, що ви сповнені енергії та ентузіазму! Зірки обіцяють: як ви скажете так і буде. Головне для Діви – мислити у правильному ключі, адже не лише позитивні думки мають здатність збуватись!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

У Терезів можуть виникнути труднощі з самоорганізацією та дисципліною: їм раптом захочеться порушити свій одноманітний життєвий ритм. Не опирайтеся цьому почуттю! Зірки обіцяють, що піддавшись бажанню зробити щось спонтанне, від душі, Терези не помиляються. Цей порив може принести в їхнє життя нові враження та емоції, а також дати початок новим проектам, які можуть виявитися успішними.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіонові буде важко зосередитися на чомусь одному, адже навколо стільки цікавого, що очі розбігаються! Протягом дня життя здатне раз у раз підкидати йому щось цікаве, що змушує перемикати свою увагу. Нові враження, люди, ідеї, плани, справи… Здібності Скорпіона до концентрації близькі до абсолютного мінімуму. Натомість Скорпіон буде відкритий для будь-яких нових віянь та ідей. Якщо, звичайно, влетівши в одне вухо, вони в нього не вилетять з іншого.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець демонструватиме прекрасну бійцівську форму! І оточуючі зможуть це гідно оцінити, адже воювати Стрілець збирається саме з ними. Втім, в очах Стрільця все може виглядати прямо навпаки: з його погляду саме оточуючі провокуватимуть його, змушуючи захищатися. Але факт є фактом: Стрілець буде схильний домагатися свого, мало звертаючи уваги на чужу думку та чужі інтереси.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Думки Козерога здатні легко перескакувати з одного на інше – у його голові буде тісно від ідей! Це зовсім не означає, що всі його думки виявляться цінними, проте розум Козерога буде відкритий і вільний від шаблонів, а значить, можливість зробити якусь дуже вдалу ідею в нього велика. Головне - зуміти виділити дійсно варті думки із загальної маси. А ось саме з цим, як обіцяють зірки, у Козерога можуть бути проблеми.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій здатний з головою захопитися будь-якою, навіть найдрібнішою, проблемою. Нав'язлива мелодія, що гримить у голові; робоче питання, що не дає спокою; сильні емоції з найменшого приводу – все це вибиватиме Водолія з колії, заважаючи йому зосередитися на чомусь дійсно важливому. Втім, у цього є й свої плюси: поринаючи у свій мікросвіт, Водолій здатний зрозуміти суть речей до атомів та молекул. Це допоможе йому у справах, які потребують прискіпливості та конкретики.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Зірки радять Рибам пошукати свій шлях якщо і не до оточуючих сердець, то хоча б до їхніх розумів. Люди, чия думка для Риб небайдужа, зуміють повною мірою оцінити їх нові ідеї та нестандартний підхід. Згодом це дозволить їм зміцнити своє становище чи підвищити свій статус. Отже, Риби, не гайте часу: якщо ви хочете продемонструвати свій інтелект у найвигіднішому світлі – сміливо йдіть вперед!