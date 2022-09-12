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12.09.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 12 вересня

У Києві протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці піде дощ, який до полудня повинен закінчитися. У другій половині дня опадів не очікується.

харьков

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 84%. Температура повітря +12°...+15°C (відчувається як +15°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 34%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 47%. Температура повітря +13°...+18°C (відчувається як +19°C). Вітер східний, 6 м/с. Вологість повітря 59%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 34%. Температура повітря +18°...+13°C (відчувається як +19°C). Вітер східний, 6 м/с. Вологість повітря 66%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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