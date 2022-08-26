26.08.2022 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 26 серпня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Тенденція сьогоднішнього дня – пунктуальність та ґрунтовність. Проведіть максимум часу з тим, хто вам дорогий.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овен налаштований працювати з повною самовіддачею - потреби справи він ставитиме куди вище власних! Через це у його сьогоднішньому розкладі не виключено таких подвигів, як незапланована робота без обідньої перерви (навіть якщо у Овна вихідний), адже головним для нього буде робота на результат. Така щира старанність здатна привернути увагу оточуючих та згодом обернутися для Овна приємними бонусами.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Телець демонструватиме чудове вміння працювати з інформацією! При необхідності він здатний віртуозно маніпулювати цифрами та фактами, а також аналізувати та робити правильні висновки. Завдяки цьому, Телець зуміє справити враження на оточуючих навіть у питаннях, які не належать до його компетенції – лише за рахунок свого вміння помічати деталі та проникати у саму суть.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюкам протипоказано братися за будь-які важливі проекти – є велика можливість їх провалити. Це стосується операцій, переговорів, великих грошових витрат, а також нових починань. Нічого не вдієш, краще вже перенести запуск проекту на день, ніж потім розхльобувати наслідки. Якщо ж Близнюки знехтують цією порадою, їм слід заздалегідь приготуватися до того, що складнощів виявиться набагато більше, ніж вони очікували.

Рак (22 червня – 23 липня)

У всьому, за що б Рак не брався, він буде схильний до останнього стояти на своєму. Можливо, в якихось випадках його впертість буде виправданим, проте далеко не завжди. Зірки попереджають Рака, що день схиляє його до стовідсоткової впевненості, але це зовсім не означає, що він, як і будь-яка інша людина, не може помилятися. Тому, щоб не виставити себе в безглуздому світлі, Раку не слід бути надто самовпевненим.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Зірки радять Леву зайнятися налагодженням стосунків з оточуючими, у тому числі з близькими людьми. Якщо між ним і кимось ще стоїть стіна нерозуміння чи є інші невирішені питання, найкраще порушити цю делікатну тему саме сьогодні. Поговоривши відверто, до душі, Лев не тільки позбудеться вантажу, але й має всі шанси, що його зрозуміють. Навіть якщо проблему не вдасться вирішити миттєво, це все одно піде на користь його стосункам.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Зірки категорично не радять Діві обговорювати якесь важливе питання з людьми, від яких залежить просування її справ. На жаль, але день не сприяє взаєморозумінню та пошуку компромісів, через що навіть найчудовіша ідея або план Діви можуть бути зарубаними на корені. Взагалі, протягом дня найкращою тактикою для Діви покладатиметься тільки на себе і триматиме свої плани в секреті. Ну, а якщо її таки викличуть на розмову – більше слухати, ніж говорити.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Протягом дня ситуація обіцяє поставити Терези перед вибором. Вибір може стосуватися і робочих завдань, і взаємин з оточуючими, і особистого життя, та інших галузей. Головне, що Терезам не вдасться зайняти нейтральну позицію: їм доведеться ухвалити рішення на користь одного з варіантів і діяти, виходячи з цього. Втім, у кожному варіанті будуть як свої мінуси, так і плюси. Так що Терезам необхідно заздалегідь прорахувати, де плюсів для них виявиться більше.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіон буде охайний як ніколи! Безлад здатний його дратувати, змушуючи Скорпіона боротися з хаосом у будь-яких його проявах. Найпростішим для нього буде розібрати завали на робочому столі, складніше – навести лад у думках та планах. Тільки розклавши все по поличках, Скорпіон буде готовий нарешті приступити до решти справ. Якщо, звісно, ​​до кінця дня залишиться хоч якийсь час.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

День ідеально підходить практично для будь-яких амбітних задумів Стрільця! Кажуть, що сміливість – це друге щастя, але якщо у звичайний день із цим твердженням можна посперечатися, то і ситуація, і оточення заохочуватимуть Стрільця робити рішучі і навіть зухвалі кроки, спрямовані на зміцнення свого статусу. Тож скромно відмовчатись у куточку чи зайняти нейтральну позицію у Стрільця навряд чи вийде. І для його самооцінки це дуже добре.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козеріг може зазнати прикрого почуття безсилля по відношенню до якоїсь проблеми. Можливо, він уже довго бився над її рішенням, а може просто не знає, як до неї підступитися. Або завдання здається йому непосильним. Як би там не було, зірки радять Козерогу не поспішати з висновками та відкласти проблему на потім – іншого дня більше шансів за те, що йому вдасться знайти вихід зі становища.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій схоплюватиме все на льоту! Його мозок обіцяє працювати швидко і чітко, допомагаючи Водолію орієнтуватися в найскладнішій обстановці, знаходити витончені шляхи для вирішення завдань, уважно прислухатися до чужих ідей, а також генерувати власні. Іншими словами, Водолій здатний творити чудеса, і просто гріх не використовувати це для того, щоб переробити купу справ, а заразом і зміцнити свій авторитет в очах оточуючих.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби не налаштовані ризикувати грошима, навіть якщо ситуація їх до цього підштовхуватиме. Вони вважають за краще сто разів обміркувати, перш ніж зробити якийсь крок. Так що, з одного боку, Риби здатні упустити дуже привабливі фінансові перспективи, зате вони точно уникнуть непотрібних витрат і можливих втрат. Зірки радять Рибам присвятити цей день веденню своєї особистої бухгалтерії. Від їх уважного погляду не сховається жоден каверз!