Прогноз погоди у Харкові на 26 серпня

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.
Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +21°...+26°C (відчувається як +23°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 31%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +30°...+32°C (відчувається як +34°C). Вітер східний, 8 м/с. Вологість повітря 20%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +30°...+26°C (відчувається як +34°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 15%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.
Тенденція сьогоднішнього дня – пунктуальність та ґрунтовність. Проведіть максимум часу з тим, хто вам дорогий.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.
26 серпня відзначається добре свято – День подяки собаці.
влажность:
давление:
ветер: