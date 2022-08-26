26.08.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 26 серпня

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +21°...+26°C (відчувається як +23°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 31%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.



Вдень хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +30°...+32°C (відчувається як +34°C). Вітер східний, 8 м/с. Вологість повітря 20%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.



Ввечері хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +30°...+26°C (відчувається як +34°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 15%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.