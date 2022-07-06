Прогноз погоды в Харькове на среду, 6 июля

В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт sinoptik.ua.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +21°...+28°C (ощущается как +22°C). Ветер восточный, 1-2 м/с. Влажность воздуха 77%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.
Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +31°...+32°C (ощущается как +31°C). Ветер юго-восточный, 2-3 м/с. Влажность воздуха 34%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +31°...+26°C (ощущается как +26°C). Ветер южный, 1-3 м/с. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 30%. Нас ожидет магнитная буря класса G1 (слабая), пик которой придется на период с 9 утра до полудня. Метеозависимые, и не только, люди могут страдать головными болями, перепадами настроения.
Напомним, эксперты назвали причину сильной жары в Европе.
Логика сегодня уйдет на второй план, а на первое место выйдут эмоции. Если вы хотите убедить своих оппонентов, забудьте о цифрах: яркие образы и меткие метафоры достигнут цели гораздо быстрее.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
Сегодня все желающие могут «обмениваться своими душами» на полных правах — 6 июля отмечается Всемирный день поцелуя.
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