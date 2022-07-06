06.07.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на среду, 6 июля

В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт sinoptik.ua.

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +21°...+28°C (ощущается как +22°C). Ветер восточный, 1-2 м/с. Влажность воздуха 77%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.



Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +31°...+32°C (ощущается как +31°C). Ветер юго-восточный, 2-3 м/с. Влажность воздуха 34%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +31°...+26°C (ощущается как +26°C). Ветер южный, 1-3 м/с. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 30%. Нас ожидет магнитная буря класса G1 (слабая), пик которой придется на период с 9 утра до полудня. Метеозависимые, и не только, люди могут страдать головными болями, перепадами настроения.

Народные приметы

Утром перед днем Ивана Купала было принято умываться утренней росой, чтобы сохранить молодость и обрести здоровье.

Дождь в этот день сулит еще пять дней сырой погоды.

Чтобы узнать погоду на ближайшее будущее, наши предки в этот день следили за воронами: если они под тучи взвиваются - к ненастью.

Напомним, эксперты назвали причину сильной жары в Европе.