Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 17 июня

Ясным небо в Харькове будет только утром, потом его затянет облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.
Утром малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +15°...+22°C (ощущается как +19°C). Ветер западный, 1 м/с. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Днем переменная облачность, вероятность осадков 25%. Температура воздуха +23°...+24°C (ощущается как +24°C). Ветер западный, 2 м/с. Влажность воздуха 35%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 12%. Температура воздуха +24°...+20°C (ощущается как +23°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 51%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Напомним, лето 2022 года, по прогнозам синоптиков, ознаменуется значительными погодными перепадами.
Сегодня никогда легко управлять эмоциями – как своими, так и чужими. Хороший день для новых знакомств (в том числе романтических), которые могут перерасти в нечто большее.
Ясным небо в Харькове будет только утром, потом его затянет облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков.
В 1995 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 17 июня Всемирным днем борьбы с опустыниванием и засухой.
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