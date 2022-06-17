17.06.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 17 июня

Ясным небо в Харькове будет только утром, потом его затянет облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.

Утром малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +15°...+22°C (ощущается как +19°C). Ветер западный, 1 м/с. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Днем переменная облачность, вероятность осадков 25%. Температура воздуха +23°...+24°C (ощущается как +24°C). Ветер западный, 2 м/с. Влажность воздуха 35%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 12%. Температура воздуха +24°...+20°C (ощущается как +23°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 51%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Приметы дня:

Душно на восходе солнца 17 июня – к ухудшению погоды.

Если идет дождь – будет лить еще несколько дней.

Если радуга на востоке – будет хорошая погода, на западе – к ненастью.

В этот день следили за вечерней зарей: красная заря - к ветру; светлая и желтая - к дождю.

Напомним, лето 2022 года, по прогнозам синоптиков, ознаменуется значительными погодными перепадами.