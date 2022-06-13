Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 13 июня

Днем облака в Харькове появятся на небе лишь только для того, чтобы к вечеру рассеяться. Без осадков.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +18°...+24°C (ощущается как +24°C). Ветер северный, 2 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.
Днем малооблачно, вероятность осадков 22%. Температура воздуха +23°...+26°C (ощущается как +26°C). Ветер северо-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 64%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.
Вечером ясно, вероятность осадков 9%. Температура воздуха +26°...+22°C (ощущается как +26°C). Ветер северный, 1 м/с. Влажность воздуха 67%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.
Напомним, лето 2022 года, по прогнозам синоптиков, ознаменуется значительными погодными перепадами.
День склоняет к морализму и непреодолимому желанию докопаться до истины – если пойти на поводу у этого взрывоопасного сочетания, можно испортить себе карьеру или личную жизнь.
Днем облака в Харькове появятся на небе лишь только для того, чтобы к вечеру рассеяться. Без осадков.
13 июня каждый год отмечают День швейной машинки.
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