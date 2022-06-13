13.06.2022 06:02 Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 13 июня

Днем облака в Харькове появятся на небе лишь только для того, чтобы к вечеру рассеяться. Без осадков.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +18°...+24°C (ощущается как +24°C). Ветер северный, 2 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.



Днем малооблачно, вероятность осадков 22%. Температура воздуха +23°...+26°C (ощущается как +26°C). Ветер северо-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 64%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 9%. Температура воздуха +26°...+22°C (ощущается как +26°C). Ветер северный, 1 м/с. Влажность воздуха 67%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.

Приметы дня:

Наши предки прислушивались к кукушке, если она в этот день кукует - хорошая погода будет.

Утром туман стоит – к грибному лету.

Сильная роса выпала с утра – к солнечному дню, а вот если она быстро высохла – стоит готовиться к дождю.

Чем больше вечером росы, тем жарче будет на следующий день.

Вечером нет росы – 14 июня будет дождь.

Напомним, лето 2022 года, по прогнозам синоптиков, ознаменуется значительными погодными перепадами.