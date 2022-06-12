Прогноз погоды в Харькове на воскресенье, 12 июня

В Харькове ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Большая часть дня пройдет без осадков, а к вечеру ожидается дождь с грозой.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +18°...+26°C (ощущается как +26°C). Ветер северо-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 56%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.
Днем малооблачно, вероятность осадков 17%. Температура воздуха +28°...+31°C (ощущается как +31°C). Ветер северо-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 32%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.
Вечером переменная облачность, вероятность осадков 52%. Температура воздуха +28°...+246°C (ощущается как +28°C). Ветер северо-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 68%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.
Напомним, лето 2022 года, по прогнозам синоптиков, ознаменуется значительными погодными перепадами.
Будет нелишним запомнить или записать все идеи, которые придут вам в голову в течение дня – они могут оказаться довольно ценными и полезными.
В Харькове ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Большая часть дня пройдет без осадков, а к вечеру ожидается дождь с грозой.
По традиции каждое второе воскресенье июня отмечается День работников легкой промышленности Украины.
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