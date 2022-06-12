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12.06.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на воскресенье, 12 июня

В Харькове ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Большая часть дня пройдет без осадков, а к вечеру ожидается дождь с грозой.

цветет шиповник

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +18°...+26°C (ощущается как +26°C). Ветер северо-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 56%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.

Днем малооблачно, вероятность осадков 17%. Температура воздуха +28°...+31°C (ощущается как +31°C). Ветер северо-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 32%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.

Вечером переменная облачность, вероятность осадков 52%. Температура воздуха +28°...+246°C (ощущается как +28°C). Ветер северо-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 68%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.

Приметы дня:

  • Наши предки 12 июня наблюдила за пауками: если пауки усиленно работают в этот день, значит погода будет меняться.
  • Слышен крик сов в этот день – к похолоданию.
  • Если шмели громко жужжат – будет дождь.
  • Если фиалка в солнечную погоду закрыла лепестки – стоит ждать дождь и другие осадки.
  • Если утром на траве нет росы – будет ливень.
  • Если пауки плетут много паутины, значит, погода изменится.
  • В это время цветут шиповник и жасмин. Если шиповник обильно зацвел – зима будет морозной.

Напомним, лето 2022 года, по прогнозам синоптиков, ознаменуется значительными погодными перепадами.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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