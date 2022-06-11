Прогноз погоды в Харькове на субботу, 11 июня

В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +18°...+26°C (ощущается как +26°C). Ветер восточный, 1 м/с. Влажность воздуха 56%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +29°...+31°C (ощущается как +31°C). Ветер восточный, 1 м/с. Влажность воздуха 23%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +31°...+26°C (ощущается как +31°C). Ветер восточный, 1 м/с. Влажность воздуха 16%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.
Напомним, лето 2022 года, по прогнозам синоптиков, ознаменуется значительными погодными перепадами.
Сегодня, пойдя на поводу у неожиданных мыслей и чувств, вы имеете все шансы впустить в свою жизнь что-то новое и интригующее.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.
В этот день 1990 года Верховная Рада Украины принимает решение о введении нового порядка исчисления времени.
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