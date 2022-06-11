11.06.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на субботу, 11 июня

В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +18°...+26°C (ощущается как +26°C). Ветер восточный, 1 м/с. Влажность воздуха 56%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +29°...+31°C (ощущается как +31°C). Ветер восточный, 1 м/с. Влажность воздуха 23%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +31°...+26°C (ощущается как +31°C). Ветер восточный, 1 м/с. Влажность воздуха 16%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.

Приметы дня:

В прежние времена в этот день наблюдали за воробьями: если они веселы, подвижны, драчливы - к хорошей погоде.

Если утром 11 июня выпал туман – к ясному дню.

Ветер весь день дует в одном направлении и к ночи усиливается – к дождливой погоде.

Чем больше росы утром, тем жарче день.

Глухой гром – на тихий дождь, громкий – на сильный ливень.

Если туман садится на вершине гор – к дождю.

Если рожь начала колоситься, будет хороший урожай грибов.

Напомним, лето 2022 года, по прогнозам синоптиков, ознаменуется значительными погодными перепадами.