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11.06.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на субботу, 11 июня

В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.

клумба харьков

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.

 Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +18°...+26°C (ощущается как +26°C). Ветер восточный, 1 м/с. Влажность воздуха 56%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +29°...+31°C (ощущается как +31°C). Ветер восточный, 1 м/с. Влажность воздуха 23%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +31°...+26°C (ощущается как +31°C). Ветер восточный, 1 м/с. Влажность воздуха 16%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.

Приметы дня:

  • В прежние времена в этот день наблюдали за воробьями: если они веселы, подвижны, драчливы - к хорошей погоде.
  • Если утром 11 июня выпал туман – к ясному дню.
  • Ветер весь день дует в одном направлении и к ночи усиливается – к дождливой погоде.
  • Чем больше росы утром, тем жарче день.
  • Глухой гром – на тихий дождь, громкий – на сильный ливень.
  • Если туман садится на вершине гор – к дождю.
  • Если рожь начала колоситься, будет хороший урожай грибов.

Напомним, лето 2022 года, по прогнозам синоптиков, ознаменуется значительными погодными перепадами.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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