Прогноз погоды в Харькове на четверг, 9 июня

В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +16°...+23°C (ощущается как +23°C). Ветер восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 62%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.
Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +25°...+27°C (ощущается как +27°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 27%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.
Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +27°...+22°C (ощущается как +27°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 21%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.
Напомним, лето 2022 года, по прогнозам синоптиков, ознаменуется значительными погодными перепадами.
День эмоциональных метаморфоз, когда скуку сменяет неподдельный интерес, а ненависть – любовь (или наоборот). При этом внезапно вспыхнувшие чувства могут быть сильными и глубокими.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.
Хотя история умалчивает кем и когда был учрежден День друзей, но это не лишает его популярности.
влажность:
давление:
ветер: