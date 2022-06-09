09.06.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 9 июня

В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +16°...+23°C (ощущается как +23°C). Ветер восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 62%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.



Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +25°...+27°C (ощущается как +27°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 27%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +27°...+22°C (ощущается как +27°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 21%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.

Приметы дня:

В прежние времена в этот день следили за муравьями: если вокруг муравейника много муравьев – к хорошей погоде.



Если за окном солнечно, а дятел громко стучит по дереву – скоро будет дождь.



Духота во время восхода солнца – к ненастью.



Лес шумит в безветренную погоду – к дождю.



Ночная роса долго не высыхает – к грозе.

Напомним, лето 2022 года, по прогнозам синоптиков, ознаменуется значительными погодными перепадами.