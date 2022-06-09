    
Главная В этот день Погода Прогноз погоды в Харькове на четверг, 9 июня
09.06.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 9 июня

В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.

июнь погода

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +16°...+23°C (ощущается как +23°C). Ветер восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 62%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.

Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +25°...+27°C (ощущается как +27°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 27%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.

Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +27°...+22°C (ощущается как +27°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 21%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.

Приметы дня:

  • В прежние времена в этот день следили за муравьями: если вокруг муравейника много муравьев – к хорошей погоде.
  •  
  • Если за окном солнечно, а дятел громко стучит по дереву – скоро будет дождь.
  •  
  • Духота во время восхода солнца – к ненастью.
  •  
  • Лес шумит в безветренную погоду – к дождю.
  •  
  • Ночная роса долго не высыхает – к грозе.

Напомним, лето 2022 года, по прогнозам синоптиков, ознаменуется значительными погодными перепадами.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.06 Погода Прогноз погоды в Харькове на среду, 8 июня 07.06 Погода Прогноз погоды в Харькове на вторник, 7 июня 06.06 Погода Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 6 июня
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 