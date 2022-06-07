07.06.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 7 июня

Облака, которые появятся в Харькове днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Без осадков.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +14°...+21°C (ощущается как +19°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 81%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.



Днем переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +23°...+25°C (ощущается как +25°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 33%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.



Вечером малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +25°...+20°C (ощущается как +23°C). Ветер северный, 2 м/с. Влажность воздуха 23%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Приметы дня:

Поздний цвет рябины сулит долгую осень, а если на дереве много цветов, то будет урожай овса.

Много росы – к хорошему урожаю.

Обильная роса утром – примета того, что будет солнечный и теплый день. Если росы, наоборот, нет, то после обеда, скорее всего, будет дождь.

Если утром 7 июня петух кукарекает раньше положенного времени, значит, днем можно ожидать дождь.

Если не слышно лягушачьего кваканья – к похолоданию.

Напомним, лето 2022 года, по прогнозам синоптиков, ознаменуется значительными погодными перепадами.