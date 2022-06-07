Прогноз погоды в Харькове на вторник, 7 июня

Облака, которые появятся в Харькове днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Без осадков.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +14°...+21°C (ощущается как +19°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 81%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
Днем переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +23°...+25°C (ощущается как +25°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 33%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
Вечером малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +25°...+20°C (ощущается как +23°C). Ветер северный, 2 м/с. Влажность воздуха 23%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Напомним, лето 2022 года, по прогнозам синоптиков, ознаменуется значительными погодными перепадами.
День не склоняет к рутинным занятиям. Обычные дела будут даваться с трудом, зато на фоне расслабленности могут возникать неожиданные желания или увлечения.
Облака, которые появятся в Харькове днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Без осадков.
В декабре 2018 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 7 июня Всемирным днём безопасности пищевых продуктов.
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