Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 6 июня

Небо в Харькове будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками. Без осадков.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +14°...+19°C (ощущается как +19°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 85%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +21°...+24°C (ощущается как +24°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 32%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Вечером переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +23°...+19°C (ощущается как +23°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 23%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
В прежние времена 6 июня наблюдали за пчелами: если они роем гудят на цветущей рябине - завтра будет ясный день.
Напомним, лето 2022 года, по прогнозам синоптиков, ознаменуется значительными погодными перепадами.
Звезды советуют по возможности не браться за ответственные дела. Лучше как следует отдохнуть, расслабиться, порадоваться жизни, набраться сил.
Небо в Харькове будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками. Без осадков.
Ежегодно 6 июня отмечается профессиональный праздник всех украинских журналистов, корреспондентов и репортеров.
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