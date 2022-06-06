06.06.2022 06:02 Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 6 июня

Небо в Харькове будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками. Без осадков.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +14°...+19°C (ощущается как +19°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 85%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +21°...+24°C (ощущается как +24°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 32%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Вечером переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +23°...+19°C (ощущается как +23°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 23%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Приметы дня:

В прежние времена 6 июня наблюдали за пчелами: если они роем гудят на цветущей рябине - завтра будет ясный день.

Напомним, лето 2022 года, по прогнозам синоптиков, ознаменуется значительными погодными перепадами.