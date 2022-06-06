    
Главная В этот день Погода Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 6 июня
06.06.2022  06:02   Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 6 июня

Небо в Харькове будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками. Без осадков.

клумба сад шевченко харьков

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +14°...+19°C (ощущается как +19°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 85%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +21°...+24°C (ощущается как +24°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 32%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Вечером  переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +23°...+19°C (ощущается как +23°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 23%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Приметы дня:

В прежние времена 6 июня наблюдали за пчелами: если они роем гудят на цветущей рябине - завтра будет ясный день.

Напомним, лето 2022 года, по прогнозам синоптиков, ознаменуется значительными погодными перепадами.

 

 

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.06 Погода Прогноз погоды в Харькове на воскресенье, 5 июня 04.06 Погода Прогноз погоды в Харькове на субботу, 4 июня 03.06 Погода Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 3 июня
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 