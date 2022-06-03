03.06.2022 05:59 Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 3 июня

В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Дождь c грозой, который начнется во второй половине дня, к вечеру сменится на дождь.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.



Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 8%. Температура воздуха +18°...+23°C (ощущается как +23°C). Ветер северный, 1 м/с. Влажность воздуха 97%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 45%. Температура воздуха +24°...+27°C (ощущается как +27°C). Ветер северо-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 55%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.



Вечером переменная облачность, вероятность осадков 53%. Температура воздуха +23°...+22°C (ощущается как +23°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 71%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Приметы дня:

Наши предки заметили, если в этот день погода будет ненастной, то и осень будет такой.



Также по этому дню судили о начале зимы: "Если 3 июня дождь с градом, то 3 декабря - снег с крупой".

Напомним, лето 2022 года, по прогнозам синоптиков, ознаменуется значительными погодными перепадами.