Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 3 июня

В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Дождь c грозой, который начнется во второй половине дня, к вечеру сменится на дождь.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.
Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 8%. Температура воздуха +18°...+23°C (ощущается как +23°C). Ветер северный, 1 м/с. Влажность воздуха 97%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 45%. Температура воздуха +24°...+27°C (ощущается как +27°C). Ветер северо-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 55%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.
Вечером переменная облачность, вероятность осадков 53%. Температура воздуха +23°...+22°C (ощущается как +23°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 71%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.
Наши предки заметили, если в этот день погода будет ненастной, то и осень будет такой.
Также по этому дню судили о начале зимы: "Если 3 июня дождь с градом, то 3 декабря - снег с крупой".
Напомним, лето 2022 года, по прогнозам синоптиков, ознаменуется значительными погодными перепадами.
Звезды против рискованных экспериментов. Соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой. Сегодня это работает во всех сферах жизни.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Дождь c грозой, который начнется во второй половине дня, к вечеру сменится на дождь.
3 июня 2018 года впервые отмечался Всемирный день велосипеда.
влажность:
давление:
ветер: