02.06.2022 06:03 Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 2 июня

Первая половина дня в Харькове будет ясной, а после обеда появятся облака. Вечером будет идти дождь c грозой.





Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.

Утром ясно, вероятность осадков 1%. Температура воздуха +17°...+23°C (ощущается как +24°C). Ветер юго-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 29%. Температура воздуха +27°...+28°C (ощущается как +29°C). Ветер юго-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 52%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.



Вечером переменная облачность, вероятность осадков 49%. Температура воздуха +28°...+22°C (ощущается как +29°C). Ветер юго-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 53%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Приметы дня:

Много вечерней росы – к хорошей погоде на следующий день.

Если на елях в этот день уже много шишек – к богатому урожаю огурцов.

2 июня утки постоянно ныряют с головой – к дождю.

Лягушки громко квакают – к щедрому урожаю огурцов.

Напомним, лето 2022 года, по прогнозам синоптиков, ознаменуется значительными погодными перепадами.