Прогноз погоды в Харькове на четверг, 2 июня

Первая половина дня в Харькове будет ясной, а после обеда появятся облака. Вечером будет идти дождь c грозой.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.
Утром ясно, вероятность осадков 1%. Температура воздуха +17°...+23°C (ощущается как +24°C). Ветер юго-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 29%. Температура воздуха +27°...+28°C (ощущается как +29°C). Ветер юго-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 52%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.
Вечером переменная облачность, вероятность осадков 49%. Температура воздуха +28°...+22°C (ощущается как +29°C). Ветер юго-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 53%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Напомним, лето 2022 года, по прогнозам синоптиков, ознаменуется значительными погодными перепадами.
Отношения между людьми сегодня трудно назвать спокойными: на пустом месте могут то и дело вспыхивать конфликты, симпатии, обиды, интерес или даже страсть.
Первая половина дня в Харькове будет ясной, а после обеда появятся облака. Вечером будет идти дождь c грозой.
2 июня 2011 года стал днем рождения Дня отказа от излишеств в еде (Дня здорового питания).
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