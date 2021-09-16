16.09.2021 08:00

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 16 сентября

Высокий творческий потенциал может войти в противоречие с ленью, так что если хотите достичь каких-то результатов, совет: соберите в кулак всю свою волю!

Овен (21 марта – 20 апреля)

Овну стоит посвятить день обдумыванию самых сложных задач и строительству планов на будущее – это будет получаться у него лучше всего. А вот реализация проектов может проходить не столь гладко, поэтому Овну не стоит даже браться за важные дела. День наделяет его умением анализировать, а также выстраивать сложные, хитроумные схемы. Благодаря этому Овен способен найти решение любой проблемы, а его планы на будущее будут основательны, глобальны и надежны, как Великая Китайская стена.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Наибольший успех в любых делах Тельцу принесет сотрудничество с окружающими. В принципе, он может действовать и самостоятельно, на свой страх и риск, однако слаженные действия в команде позволят ему добиться своего быстрее и с лучшим результатом. Вообще, всего самого хорошего Тельцу стоит ждать от людей, которые находятся вокруг: не исключено, что кто-то из них подбросит интересную мысль, даст ценный совет или поделится позитивными новостями!



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп Близнецов обещает успех в делах, однако «виновной» в этом будет отнюдь не слепая удача. Звезды наделяют Близнецов решительностью, активностью и еще целым набором качеств, которые позволят им с успехом преодолевать преграды и браться практически за любые дела. Даже очень ненадежные и запутанные проекты могут оказаться Близнецам по плечу. А все потому, что они будут точно знать ответ на два вопроса: что надо делать и главное – как.



Рак (22 июня – 23 июля)

Звезды предупреждают Рака о том, что между ним и его планами могут встать препятствия. Пробуксовки способны образовываться даже там, где их, казалось бы, не может быть: вопросы, которые, как Рак думал, уже решены, способны повернуться неожиданной стороной и потребовать новых усилий. Впрочем, это вовсе не значит, что его планы потерпят крах. Просто Раку придется потратить на выполнение любых задач гораздо больше времени и энергии, чем обычно.



Лев (24 июля – 23 августа)

Если у Льва не все получится, то виноват в этом будет исключительно он сам. День предвещает ему хорошие возможности, однако Лев может не в полной мере ими воспользоваться или и вовсе пройти мимо. Кроме того, есть вероятность того, что Лев способен наступить на старые грабли, повторив ошибку, которую когда-то уже совершал. Чтобы день оказался продуктивным, Льву не следует расслабляться. Залог его успеха – внимательность в делах, энергичность и настрой на позитив.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Дева будет отличным дипломатом и при желании сумеет найти общий язык с кем угодно – и с коллегами, и с друзьями, и с начальством, и даже с незнакомыми людьми. Так что если у нее накопились к какому-то человеку деликатные вопросы или претензии, звезды советуют ей не откладывать разговор на другой день. Дева сумеет донести свои чувства и мысли до собеседника и имеет все шансы на то, что ее правильно поймут.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весам будет мучительно трудно довести любое дело до конца, однако еще труднее им будет за это дело взяться: их гороскоп предполагает рассеянность и расслабление. Если же дела потребуют от Весов вмешательства, они способны затягивать их до бесконечности. Встать по будильнику, не опоздать на встречу, сделать уборку – все эти обычные дела будут казаться Весам ненужными или требующими неоправданно больших усилий. Что ж, резервы организма не безграничны: звезды советуют Весам как следует отдохнуть, чтобы восстановить и физические, и душевные силы.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпион, скорее всего, будет полностью удовлетворен течением своих дел – события обещают развиваться так, как он и планировал. Кроме того, не исключены приятные сюрпризы и подарки судьбы, вроде внеочередной премии, удачной покупки, знакомства, комплимента, влюбленного взгляда. Другими словами, у Скорпиона вряд ли будет повод сетовать на обстоятельства, так что он способен буквально излучать позитив, щедро делясь своим хорошим настроением со всеми, кто находится с ним рядом.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Звезды предупреждает Стрельца о том, что ему может не хватить опыта или знаний для решения каких-то вопросов. Это может касаться и личной жизни, и текущих дел, и отношений с людьми. Если Стрелец не признается в своем невежестве, то рискует наделать ошибок. Единственный правильный путь – советоваться с окружающими: в работе Стрельцу будет уместно спросить совета специалиста, а в бытовом конфликте – назначить мудрого третейского судью.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Дела у Козерога обещают складываться удачно даже без особенных усилий с его стороны! Это один из немногих дней, когда желания Козерога будут совпадать с его возможностями. Не исключено, что судьба порадует Козерога приятным сюрпризом, романтической встречей или нежданными деньгами. Если же Козерог планировал крупный проект или ответственный разговор – самое время осуществлять задуманное. Девизом дня для него должен стать: «Не бойся отправляться в путь, бойся оставаться на месте!».



Водолей (21 января – 19 февраля)

У Водолея не лучший день для учебы, умственной работы и планирования – слишком много он может наделать ошибок. Если же Водолею все-таки придется поработать головой, лучше никому не показывать до поры до времени плоды своих трудов. И тем более не стоит пытаться немедленно претворить сегодняшние планы в жизнь! Скорее всего, эти планы слишком далеки от реальности: в лучшем случае над ними еще работать и работать.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбам практически ничего не надо делать для того, чтобы завоевать расположение окружающих – они и так будут на их стороне. В работе, в бизнесе, в дружбе, в любви Рыбы будут пользоваться повышенным спросом! Звезды советуют им потратить этот день на то, чтобы наладить новые контакты, заручиться чьей-то поддержкой, влиться в коллектив, продвинуть проект, попросить кого-то что-то сделать или не делать. Идеи Рыб будут выглядеть привлекательно, а слова – убедительно, так что они могут рассчитывать на нужный результат.