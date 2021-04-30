30.04.2021 16:12

Прогноз погоды в Харькове на выходные 1-4 мая

В выходные - в Харькове до 20 градусов тепла

Как сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии, в субботу в городе - облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, ветер – 7-12 м/с. Температура воздуха ночью – 9-11 градусов тепла, днем – 19-21 градус выше нуля.

В воскресенье – облачно с прояснениями, ночью - без существенных осадков, днем - местами небольшой дождь, ветер – 5-10 м/с. Температура воздуха ночью – 7-12 градусов тепла, днем – 15-20 градусов выше нуля.

В понедельник - облачно с прояснениями, временами - дождь, местами гроза, ветер – 7-12 м/с, днем - местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью – 9-14 градусов тепла, днем – 18-23.