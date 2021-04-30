Главная В этот день Погода Прогноз погоды в Харькове на выходные 1-4 мая
30.04.2021  16:12   

Прогноз погоды в Харькове на выходные 1-4 мая

В выходные - в Харькове до 20 градусов тепла

Как сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии, в субботу в городе - облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, ветер – 7-12 м/с. Температура воздуха ночью – 9-11 градусов тепла, днем – 19-21 градус выше нуля.
 
В воскресенье – облачно с прояснениями, ночью - без существенных осадков, днем - местами небольшой дождь, ветер – 5-10 м/с. Температура воздуха ночью – 7-12 градусов тепла, днем – 15-20 градусов выше нуля.
 
В понедельник - облачно с прояснениями, временами - дождь, местами гроза, ветер – 7-12 м/с, днем - местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью – 9-14 градусов тепла, днем – 18-23. 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  прогноз, погода, харьков, выходные
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.07 Спорт Почетный харьковчанин дал сенсационный прогноз на бой украинского чемпиона 11.05 Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 11 мая 10.05 Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на воскресенье, 10 мая
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 