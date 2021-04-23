Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 23 апреля

Небо в Харькове в этот день будет ясным недолго, уже после полудня оно затянется облаками, которые продержатся до вечера. Всю вторую половину дня будет идти дождь.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +5°...+11°C (ощущается как +11°C). Ветер южный, 5 м/с. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.
Днем переменная облачность, дождь, вероятность осадков 50%. Температура воздуха +15°...+17°C (ощущается как +17°C). Ветер южный, 6 м/с. Влажность воздуха 59%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.
Вечером переменная облачность, дождь, вероятность осадков 88%. Температура воздуха +13°...+10°C (ощущается как +10°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.
Народные приметы. 23 апреля отмечается день памяти святых мучеников Терентия, Помпия и других. В этот день в старину наблюдали за солнцем: «Если солнце взойдет красное в туманной дымке - год будет хлебородным. Если выкатится из-за горы - придется перепахивать озимое поле да засевать яровиной». В это время раскрываются почки у груши, у дуба. Всходят нарциссы, крокусы, а при ранней и теплой весне могут зацветать.
Непредсказуемый день – ситуация может неоднократно меняться самым решительным образом. Лучшим решением будет посвятить день творчеству. А еще лучше любви.
Небо в Харькове в этот день будет ясным недолго, уже после полудня оно затянется облаками, которые продержатся до вечера. Всю вторую половину дня будет идти дождь.
Впервые День английского языка (English Language Day), как и дни других официальных языков ООН, отметили в 2010 году. Установить особые даты, в которые следует отдавать должное языкам организации, предложил департамент по связям с общественностью.
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