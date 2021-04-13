Прогноз погоды в Харькове на среду, 14 апреля

Погоду определяет малоподвижный атмосферный фронт. Ночью без существенных осадков. Утром и днем небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха пока существенных изменений не претерпит.
Утром пасмурно, вероятность осадков 47%. Температура воздуха +8°...+11°C (ощущается как +11°C). Ветер юго-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 85%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 68%. Температура воздуха +14°...+15°C (ощущается как +14°C). Ветер южный, 3 м/с. Влажность воздуха 72%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 13%. Температура воздуха +13°...+12°C (ощущается как +13°C). Ветер юго-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 65%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. 14 апреля смело можно назвать благоприятным днем. Беспокоиться о своем здоровье из-за магнитных бурь сегодня не стоит.
Народные приметы. Гроза в этот день предвещает лето без осадков.
Если молнии видно, а раскатов грома нет, значит, летний сезон будет без дождей.
Гром гремит редко и коротко – к ясным и теплым дням.
Если раскаты напоминают рев, то скоро начнется ненастье.
Молнии на вечерней заре – к скорому дождю.
Если ночью звезд на небе не видно, значит, скоро сильно потеплеет.
Если сумеете преодолеть лень, день окажется на редкость плодотворным в сферах, требующих логики и ясного ума: в науке, учебе, аналитике, планировании и т.д.
Погоду определяет малоподвижный атмосферный фронт. Ночью без существенных осадков. Утром и днем небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха пока существенных изменений не претерпит.
Ежегодно 13 апреля отмечается Всемирный день рок-н-ролла – праздник единомышленников, для которых рок-н-ролл стал не только музыкой, а стилем и образом жизни.
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