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13.04.2021  15:27   

Прогноз погоды в Харькове на среду, 14 апреля

Погоду определяет малоподвижный атмосферный фронт. Ночью без существенных осадков. Утром и днем ​​небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха пока существенных изменений не претерпит.


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Утром пасмурно, вероятность осадков 47%. Температура воздуха +8°...+11°C (ощущается как +11°C). Ветер юго-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 85%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 68%. Температура воздуха +14°...+15°C (ощущается как +14°C). Ветер южный, 3 м/с. Влажность воздуха 72%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 13%. Температура воздуха +13°...+12°C (ощущается как +13°C). Ветер юго-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 65%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. 14 апреля смело можно назвать благоприятным днем. Беспокоиться о своем здоровье из-за магнитных бурь сегодня не стоит.

Народные приметы. Гроза в этот день предвещает лето без осадков.

Если молнии видно, а раскатов грома нет, значит, летний сезон будет без дождей.

Гром гремит редко и коротко – к ясным и теплым дням.

Если раскаты напоминают рев, то скоро начнется ненастье.

Молнии на вечерней заре – к скорому дождю.

Если ночью звезд на небе не видно, значит, скоро сильно потеплеет.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
 
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