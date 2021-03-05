05.03.2021 15:30

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходных

Пришедший циклон Gerd испортил погоду, по ночам ожидается мороз, а днем – осадки и сильный ветер.

Суббота, 6 марта, будет пасмурной, хмурое небо лишь на непродолжительное время избавится от облаков, но вечером его снова затянет. Ночью небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега. Днем в городе без осадков, по области местами небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м / с. Температура воздуха ночью -3°...-1°С, днем +1°...+3°С (температура комфорта -2°С).



В воскресенье, 7 марта, на смену ясному утру придут облачный день и пасмурный вечер. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с; ночью местами, днем повсюду порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -9°...-4°С, днем 0°...+5°С (температура комфорта -2°С).



В понедельник, 8 марта, облака в Харькове будут скрывать небо все время, днем ненадолго исчезнут, чтобы вечером опять занять свое прежнее место. Ночью небольшой снег. Днем небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5°...0°С, днем 0°...+5°С (температура комфорта -1°С).

Вероятность магнитных бурь: 25%. Утром субботы произойдет слабая магнитнгая буря. Затем магнитосфера успокоится.