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04.03.2021  14:18   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 5 марта

В результате прохождения через территорию Украины юго-западного циклона Gerd, в Харькове ожидается ухудшение погоды. Ночью пройдет небольшой дождь. Днем умеренные осадки (дождь, мокрый снег).

Утром пасмурно, вероятность осадков 21%. Температура воздуха +4°...+3°C (ощущается как -1°C). Ветер западный, 5 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 47%. Температура воздуха +4°...+2°C (ощущается как +1°C). Ветер западный, 4 м/с. Влажность воздуха 83%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 39%. Температура воздуха +2°...0°C (ощущается как -1°C). Ветер северо-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 82%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 5%. Космическая погода будет благоприятной. Солнечная активность понизилась и пока остается стабильной. А несущественные возмущения геомагнитного поля никак не отразятся на состоянии здоровья и самочувствия людей.

Народные приметы. Погода 5 марта достаточно обманчива: может быть как оттепель, так и мороз.

В старину заметили: «Если в этот день снег тает, то долго не растает».

Если стая ворон высоко парит, значит, скоро пойдет снег.

Если ворона или сорока купается – жди оттепели.

Чтобы в семье был достаток, нужно в этот день выбросить всю старую обувь.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
 
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