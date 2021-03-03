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03.03.2021  13:59   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 4 марта

Утром и днем по Харькову и области ожидаются порывы юго-западного ветра, 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). Небо в Харькове будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками. Вечером ожидается дождь.

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха 0°...+4°C (ощущается как 0°C). Ветер западный, 6 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.

Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +7°...+10°C (ощущается как +4°C). Ветер юго-западный, 7 м/с. Влажность воздуха 70%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 58%. Температура воздуха +6°...+4°C (ощущается как +2°C). Ветер юго-западный, 8 м/с. Влажность воздуха 62%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 5%. Космическая погода будет благоприятной. Это, безусловно, хорошая новость для людей с метеозависимостью.

Народные приметы. С этого дня весна все больше вступала в силу.

Солнечный день означает плодородный год.

Сизые облака — к теплу, белые — к ветру.

Бледная Луна на небе — к сильному снегопаду.

Если вокруг Луны туманный круг — быть метели.

Если на небе звезды блестят и мерцают — это к холоду.

Если вороны купаются – будет тепло, кричат – будут ещё метели.

Если в лесу встретится серый заяц – холодов больше не будет, а если попадется белый – значит, тепло придет нескоро и в ближайшее время выпадет снег.

А если посчастливится увидеть пролетающую чайку, значит лед скоро пойдет.

Часто в этот день усиливается ветер.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
 
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