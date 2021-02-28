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28.02.2021  12:43   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 1 марта

С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 18%. Температура воздуха -1°...0°C (ощущается как -5°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 4%. Температура воздуха +1°...+2°C (ощущается как -2°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 81%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -1°...-4°C (ощущается как -4°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 71%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 30%. Синоптики сообщают, что 1 марта произойдет слабая магнитная буря. Метеозависимым людям стоит быть осторожными.

Народные приметы. В прежние времена заметили: если с первых дней весна «разгульна, не застенчива – обманет, верить нечего».

Погоду в этот день предсказывали гром и ветер.

Если 1 марта при северном ветре прогремит гром, то весна будет холодной, при восточном ветре – весна будет сухой, при западном – мокрой, а при южном – тёплой.

Усилился ночью ветер – жди обильных осадков и потепления.

Плещется вода на льду водоема – жди теплых дней.

Густой туман в этот день – лето будет ненастным.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
 
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