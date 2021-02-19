Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходных

Холода отступают, синоптики даже обещают небольшую оттепель и дождь.
В субботу, 20 февраля, на протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. Вечером, возможно, пройдет мелкий снег. На дорогаз гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -12°...-17°С, днем -4°...-6°С (температура комфорта -9°С).
В воскресенье, 21 февраля, облачная погода продержится весь день. Утром ожидается мелкий снег, после полудня - мелкий дождь со снегом, ближе к вечеру - мелкий снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4°...-9°С, днем -3°...+2°С (температура комфорта -4°С).
Вероятность магнитных бурь: 15%. Магнитосфера возбуждена. В субботу ожидаются периодичесткие возмущения геомагнитного пола. Утром воскресенья произойдет слабая магнитная буря. Метеозависимым людят нужно быть внимательнее к своему самочувствию.
Прекрасный день для того, чтобы проявить инициативу, творческий подход, придумать новый проект. Однако важные обсуждения и переговоры лучше отложить на потом.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков, слабый туман. На дорогах гололедица.
Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов отмечается во многих странах 19 февраля.
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