С ночи в Харькове – штормовое предупреждение: прогноз погоды и магнитных бурь на среду, 13 января

В результате перемещения южного циклона Bartosz, в Харьковской области ожидается осложнение погодных условий.
Начиная с двух часов ночи 13-го января ожидается выпадение значительного снега, мокрого снега, налипание мокрого снега, местами по области (юго-восточные районы) гололед. Метель, усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
На дорогах гололедица, снежный накат, снежные заносы. Ожидается накопления снега высотой до 10-15 см.
Улучшение погодных условий ожидается во второй половине дня 14-го января.
С 15-го января ожидется постепенное снижение температуры воздуха ночью до 7–12° мороза, с 17 января по 16–21° мороза.
Утром пасмурно, вероятность осадков 98%. Температура воздуха -3°...-4°C (ощущается как -9°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 80%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 98%. Температура воздуха -4°...-3°C (ощущается как -8°C). Ветер восточный, 9 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 96%. Температура воздуха -3...-1°C (ощущается как -7°C). Ветер восточный, 8 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 741 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. Показатели активности Солнца изменятся не существенно, что не приведет к возбуждению магнитосферы, сохраняющей спокойное состояние. Магнитные бури сегодня не произойдут.
Народные приметы. 13 января отмечается день памяти преподобной Мелании Римляныни. В народе называют этот день «Щедрый вечер».
Погода каждого последующего дня соответствовала погоде каждого из двенадцати месяцев.
Если в ночь ветер дул южный, то год ожидали жаркий и урожайный. Западный ветер предвещал хорошие надои и обилие рыбы, а восточный — обильный урожай фруктов.
Если замечали на окнах лёд, то рассчитывали на обилие мёда.
С этого времени день прибывает на час.
Сегодняшний день хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся у вас наработки.
В результате перемещения южного циклона Bartosz, в Харьковской области ожидается осложнение погодных условий.
По народному календарю сегодня отмечается Анисьин день, другие названия: Желудочница, Порезуха, Анисьи зимние.
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