12.01.2021 14:59

С ночи в Харькове – штормовое предупреждение: прогноз погоды и магнитных бурь на среду, 13 января

В результате перемещения южного циклона Bartosz, в Харьковской области ожидается осложнение погодных условий.

Начиная с двух часов ночи 13-го января ожидается выпадение значительного снега, мокрого снега, налипание мокрого снега, местами по области (юго-восточные районы) гололед. Метель, усиление скорости ветра до 15-24 м/с.



На дорогах гололедица, снежный накат, снежные заносы. Ожидается накопления снега высотой до 10-15 см.



Улучшение погодных условий ожидается во второй половине дня 14-го января.



С 15-го января ожидется постепенное снижение температуры воздуха ночью до 7–12° мороза, с 17 января по 16–21° мороза.



Утром пасмурно, вероятность осадков 98%. Температура воздуха -3°...-4°C (ощущается как -9°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 80%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 98%. Температура воздуха -4°...-3°C (ощущается как -8°C). Ветер восточный, 9 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 96%. Температура воздуха -3...-1°C (ощущается как -7°C). Ветер восточный, 8 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 741 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Показатели активности Солнца изменятся не существенно, что не приведет к возбуждению магнитосферы, сохраняющей спокойное состояние. Магнитные бури сегодня не произойдут.



Народные приметы. 13 января отмечается день памяти преподобной Мелании Римляныни. В народе называют этот день «Щедрый вечер».



Погода каждого последующего дня соответствовала погоде каждого из двенадцати месяцев.



Если в ночь ветер дул южный, то год ожидали жаркий и урожайный. Западный ветер предвещал хорошие надои и обилие рыбы, а восточный — обильный урожай фруктов.



Если замечали на окнах лёд, то рассчитывали на обилие мёда.



С этого времени день прибывает на час.