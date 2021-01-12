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12.01.2021  14:59   

С ночи в Харькове – штормовое предупреждение: прогноз погоды и магнитных бурь на среду, 13 января

В результате перемещения южного циклона Bartosz, в Харьковской области ожидается осложнение погодных условий.

Начиная с двух часов ночи 13-го января ожидается выпадение значительного снега, мокрого снега, налипание мокрого снега, местами по области (юго-восточные районы) гололед. Метель, усиление скорости ветра до 15-24 м/с.

На дорогах гололедица, снежный накат, снежные заносы. Ожидается накопления снега высотой до 10-15 см.

Улучшение погодных условий ожидается во второй половине дня 14-го января.

С 15-го января ожидется постепенное снижение температуры воздуха ночью до 7–12° мороза, с 17 января по 16–21° мороза.

Утром пасмурно, вероятность осадков 98%. Температура воздуха -3°...-4°C (ощущается как -9°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 80%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 98%. Температура воздуха -4°...-3°C (ощущается как -8°C). Ветер восточный, 9 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 96%. Температура воздуха -3...-1°C (ощущается как -7°C). Ветер восточный, 8 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 741 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Показатели активности Солнца изменятся не существенно, что не приведет к возбуждению магнитосферы, сохраняющей спокойное состояние. Магнитные бури сегодня не произойдут.

Народные приметы. 13 января отмечается день памяти преподобной Мелании Римляныни. В народе называют этот день «Щедрый вечер».

Погода каждого последующего дня соответствовала погоде каждого из двенадцати месяцев.

Если в ночь ветер дул южный, то год ожидали жаркий и урожайный. Западный ветер предвещал хорошие надои и обилие рыбы, а восточный — обильный урожай фруктов.

Если замечали на окнах лёд, то рассчитывали на обилие мёда.

С этого времени день прибывает на час.

Тэги:  погода, прогноз погоды, январь, харьков
 
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