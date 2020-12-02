02.12.2020 14:34

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 3 декабря (РЕДПОСТ)

С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков.



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Утром пасмурно, вероятность осадков 5%. Температура воздуха -3°...-2°C (ощущается как -7°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 762 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 20%. Температура воздуха -2°...-1°C (ощущается как -5°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 761 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 29%. Температура воздуха -2...-°C (ощущается как -7°C). Ветер юго-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 761 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Синоптики прогнозируют благоприятную космическую погоду, несмотря на несущественные изменения в показателях солнечной активности.



Народные приметы. По погоде 3 декабря наши предки судили о погоде на 3 июня — если пойдет снег, то через полгода быть дождю.



Если снег идет с самого утра, то день будет ясным и теплым.



Облака на небе перистые и растянулись грядой – будет вьюга.