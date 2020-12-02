Главная В этот день Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 3 декабря (РЕДПОСТ)
02.12.2020  14:34   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 3 декабря (РЕДПОСТ)

С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков.


//Facebook

Утром пасмурно, вероятность осадков 5%. Температура воздуха -3°...-2°C (ощущается как -7°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 762 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 20%. Температура воздуха -2°...-1°C (ощущается как -5°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 761 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 29%. Температура воздуха -2...-°C (ощущается как -7°C). Ветер юго-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 761 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Синоптики прогнозируют благоприятную космическую погоду, несмотря на несущественные изменения в показателях солнечной активности.

Народные приметы. По погоде 3 декабря наши предки судили о погоде на 3 июня — если пойдет снег, то через полгода быть дождю.

Если снег идет с самого утра, то день будет ясным и теплым.

Облака на небе перистые и растянулись грядой – будет вьюга.

Тэги:  погода, прогноз погоды, ноябрь, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.12 Общество Осень 2020 установила новый рекорд в Харькове (Гидрометцентр) 02.12 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 2 декабря (РЕДПОСТ) 01.12 Общество Зимнее бабье лето: синоптики рассказали, каким будет декабрь в Харькове (ХИ)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 