Главная В этот день Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник 24 ноября (РЕДПОСТ)
23.11.2020  14:40   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник 24 ноября (РЕДПОСТ)

Синоптики обещают облачный день. Небольшие осадки – мокрый снег и дождь – будут идти весь день. Слабый гололед, слабое налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.


// РЕДПОСТ

Утром пасмурно, вероятность осадков 88%. Температура воздуха 0°...+2°C (ощущается как -4°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 42%. Температура воздуха +1°...+3°C (ощущается как -2°C). Вечер западный, 5 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 40%. Температура воздуха +2...+1°C (ощущается как -3°C). Ветер западный, 5 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 10%. Существенных неприятных сюрпризов от космической погоды в ближайшие 24 часа ожидать не стоит. Солнечная активность незначительно повышена, но магнитосфера находится в стабильном состоянии, значит, и воздействия магнитных бурь можно не опасаться.

Народные приметы. По этому дню судили о предстоящей зиме: если день был тёплым, то и зима будет тёплой, и наоборот.

Если в этот день было сыро или шел снег, ждали оттепелей до Введенья (4 декабря).

Если день был ясным, вскоре ожидали похолодания.

По этому дню судили и о будущем урожае ягод и грибов. Если на небе было много звезд — к лету можно было запасать корзины и туеса. Чтобы примета сбылась, в этот день обязательно заваривали чай с сушеными ягодами — малиной, земляникой, черникой.

Если в этот день из дома выкинуть всю битую или с трещинами посуду, то бедность не наступит.

Тэги:  погода, прогноз погоды, ноябрь, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.11 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 23 ноября (РЕДПОСТ) 21.11 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные (РЕДПОСТ) 20.11 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 20 ноября (РЕДПОСТ)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 