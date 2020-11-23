23.11.2020 14:40

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник 24 ноября (РЕДПОСТ)

Синоптики обещают облачный день. Небольшие осадки – мокрый снег и дождь – будут идти весь день. Слабый гололед, слабое налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.



// РЕДПОСТ

Утром пасмурно, вероятность осадков 88%. Температура воздуха 0°...+2°C (ощущается как -4°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 42%. Температура воздуха +1°...+3°C (ощущается как -2°C). Вечер западный, 5 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 40%. Температура воздуха +2...+1°C (ощущается как -3°C). Ветер западный, 5 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 10%. Существенных неприятных сюрпризов от космической погоды в ближайшие 24 часа ожидать не стоит. Солнечная активность незначительно повышена, но магнитосфера находится в стабильном состоянии, значит, и воздействия магнитных бурь можно не опасаться.



Народные приметы. По этому дню судили о предстоящей зиме: если день был тёплым, то и зима будет тёплой, и наоборот.



Если в этот день было сыро или шел снег, ждали оттепелей до Введенья (4 декабря).



Если день был ясным, вскоре ожидали похолодания.



По этому дню судили и о будущем урожае ягод и грибов. Если на небе было много звезд — к лету можно было запасать корзины и туеса. Чтобы примета сбылась, в этот день обязательно заваривали чай с сушеными ягодами — малиной, земляникой, черникой.



Если в этот день из дома выкинуть всю битую или с трещинами посуду, то бедность не наступит.