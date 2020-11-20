Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные (РЕДПОСТ)

Из-за атмосферного фронта в Харьков ожидаются туман, гололед и мокрый снег.
В субботу, 21 ноября, на протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Днем ожидается мелкий снег, который к вечеру может усилиться. Ночью небольшие осадки (снег, туман). Днем небольшой снег и мокрый снег. Слабый гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2°...-7°С, днем -4°...+1°С (температура комфорта -4°С).
В воскресенье, 22 ноября, на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью будет идти мелкий мокрый снег. Утром распогодится и вся остальная часть дня пройдет без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1°...-5°С, днем -3°...+2°С (температура комфорта -4°С).
Вероятность магнитных бурь: 15%. В течение всего дня будет наблюдаться небольшие геомагнитные колебания. Но магнитных бурь не ожидается. Однако метеозависимым людям следует быть внимательными к собственному самочувствию.
Если вы хотите кого-нибудь поэксплуатировать, четко сформулируйте, зачем ему это нужно и что он с этого получит. В этом случае его энтузиазм не будет знать границ.
Из-за атмосферного фронта в Харьков ожидаются туман, гололед и мокрый снег.
В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование Всемирного дня ребенка.
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