20.11.2020 14:19

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные (РЕДПОСТ)

Из-за атмосферного фронта в Харьков ожидаются туман, гололед и мокрый снег.



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В субботу, 21 ноября, на протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Днем ожидается мелкий снег, который к вечеру может усилиться. Ночью небольшие осадки (снег, туман). Днем небольшой снег и мокрый снег. Слабый гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2°...-7°С, днем -4°...+1°С (температура комфорта -4°С).



В воскресенье, 22 ноября, на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью будет идти мелкий мокрый снег. Утром распогодится и вся остальная часть дня пройдет без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1°...-5°С, днем -3°...+2°С (температура комфорта -4°С).



Вероятность магнитных бурь: 15%. В течение всего дня будет наблюдаться небольшие геомагнитные колебания. Но магнитных бурь не ожидается. Однако метеозависимым людям следует быть внимательными к собственному самочувствию.