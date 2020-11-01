Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 2 ноября (РЕДПОСТ)

В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Утром ожидается мелкий дождь, который днем наберет силу, но ближе к вечеру начнет затихать.
Утром пасмурно, вероятность осадков 80%. Температура воздуха +10°...+11°C (ощущается как +9°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 88%. Температура воздуха +13°...+12°C (ощущается как +13°C). Вечер юго-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 81%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 58%. Температура воздуха +11...+10°C (ощущается как +12°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 5%. Магнитных бурь не ожидается. В течение всего дня будут наблюдаться лишь небольшие геомагнитные колебания.
Народные приметы. Главными предсказателями погоды в этот день были опадающие листья. Если первый снег лег на сухую землю до того, как деревья полностью сбросили листья, то снег скоро сойдет; пока лист с вишневых деревьев не опадет, сколько бы снегу ни выпало, зима не наступит.
Сегодня вы имеете все шансы переделать массу дел, однако насколько эти дела будут полезны – остается под вопросом.
Октябрь прощается с нами дождем, который будет идти все выходные.
В народе этот день назывался Осия Колесник.
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