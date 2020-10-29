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29.10.2020  15:11   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 30 октября

В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь. Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров.


Фото: Василий Голосный

Утром пасмурно, вероятность осадков 3%. Температура воздуха +7°...+11°C (ощущается как +8°C). Ветер восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 80%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 7%. Температура воздуха +12°...+14°C (ощущается как +12°C). Вечер северный, 2 м/с. Влажность воздуха 80%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 18%. Температура воздуха +12...+11°C (ощущается как +12°C). Ветер северо-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 74%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 5%. Магнитных бурь не ожидается. В течение всего дня будут наблюдаться лишь небольшие геомагнитные колебания.

Народные приметы. Погоду предсказывали по кукушке: если она кукует на сухом дереве, то скоро будет мороз.

Если 30 октября домашние животные крепко спят, то скоро наступит тепло.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков, октябрь, туман
 
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