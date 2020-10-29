Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 30 октября

В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь. Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров.
Утром пасмурно, вероятность осадков 3%. Температура воздуха +7°...+11°C (ощущается как +8°C). Ветер восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 80%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 7%. Температура воздуха +12°...+14°C (ощущается как +12°C). Вечер северный, 2 м/с. Влажность воздуха 80%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 18%. Температура воздуха +12...+11°C (ощущается как +12°C). Ветер северо-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 74%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 5%. Магнитных бурь не ожидается. В течение всего дня будут наблюдаться лишь небольшие геомагнитные колебания.
Народные приметы. Погоду предсказывали по кукушке: если она кукует на сухом дереве, то скоро будет мороз.
Если 30 октября домашние животные крепко спят, то скоро наступит тепло.
Ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь. Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров.
История Даты началась в 2004 году, когда Всемирная организация здравоохранения объявила инсульт глобальной эпидемией.
влажность:
давление:
ветер: