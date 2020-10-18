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18.10.2020  14:21   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 19 октября (РЕДПОСТ)

Утром в Харькове погода будет ясной, днем появятся облака, но к вечеру от них не останется и следа. Без существенных осадков.


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Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +6°...+8°C (ощущается как +7°C). Ветер западный, 4 м/с. Влажность воздуха 79%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 45%. Температура воздуха +12°...+11°C (ощущается как +10°C). Вечер западный, 6 м/с. Влажность воздуха 64%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.

Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +9°...+6°C (ощущается как +9°C). Ветер западный, 5 м/с. Влажность воздуха 43%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Синоптики обещают благоприятную космическую погоду без магнитных бурь. В течение всего дня будут происходить лишь небольшие геомагнитные возмущения, которые не повлияют на здоровье даже метеозависимых людей.

Народные приметы. Если вечерняя заря ярко-красного цвета и держится очень долго, то ожидается непогода.

Стоит безветренная погода – жди похолодания.

Если дым волочется, то вскоре будет ненастье.

Прилетели северные птицы – жди ранних холодов.

Тэги:  погода, прогноз погоды, октябрь, туман, харьков
 
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