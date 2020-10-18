Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 19 октября (РЕДПОСТ)

Утром в Харькове погода будет ясной, днем появятся облака, но к вечеру от них не останется и следа. Без существенных осадков.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +6°...+8°C (ощущается как +7°C). Ветер западный, 4 м/с. Влажность воздуха 79%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 45%. Температура воздуха +12°...+11°C (ощущается как +10°C). Вечер западный, 6 м/с. Влажность воздуха 64%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.
Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +9°...+6°C (ощущается как +9°C). Ветер западный, 5 м/с. Влажность воздуха 43%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. Синоптики обещают благоприятную космическую погоду без магнитных бурь. В течение всего дня будут происходить лишь небольшие геомагнитные возмущения, которые не повлияют на здоровье даже метеозависимых людей.
Народные приметы. Если вечерняя заря ярко-красного цвета и держится очень долго, то ожидается непогода.
Стоит безветренная погода – жди похолодания.
Если дым волочется, то вскоре будет ненастье.
Прилетели северные птицы – жди ранних холодов.
День может оказаться продуктивным, если направить свою кипучую энергию в какое-нибудь мирное русло. Например, на фитнес, шопинг или несложные домашние дела.
Харьков ждут грибные выходные: с дождем и теплыми как для осени ночами.
Сегодня поздравления принимают руководители всех уровней, от бригадира до президента страны.
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