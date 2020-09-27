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27.09.2020  13:44   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 28 сентября (РЕДПОСТ)

На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью ожидается мелкий дождь. К утру он закончится и больше осадков не предвидится.


// РЕДПОСТ

Утром пасмурно, вероятность осадков 8%. Температура воздуха +14°...+17°C (ощущается как +17°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 72%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Днем переменная облачность, вероятность осадков 10%. Температура воздуха +21°...+24°C (ощущается как +26°C). Вечер южный, 3 м/с. Влажность воздуха 58%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.

Вечером переменная облачность, вероятность осадков 7%. Температура воздуха +20°...+19°C (ощущается как +25°C). Ветер юго-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 35%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 20%. Активность Солнца повысится. В течение дня ожидаются небольшие возмущения геомагнитного поля. Поэтому метеозависимым людям следует внимательно прислушиваться к собственному самочувствию.

Народные приметы. Если вечером густой туман – ночью будет дождь.

Ветви ели и сосны опускаются вниз – к дождю.

Начинается перелет гусей: если гуси в этот день полетят, то на Покров будет мороз, а нет, то зима наступит позже.

Стая летит высоко — к дружному половодью, низко — к малой воде.

Если гусь лапу поднимает – к стуже, на одной ноге стоит – к морозу, полощется в воде – к теплу, нос под крыло прячет – к ранней зиме.

Тэги:  погода, прогноз погоды, сентябрь, харьков
 
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