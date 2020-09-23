Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 24 сентября (РЕДПОСТ)

Ясная погода ожидается в Харькове утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Без осадков.
Утром малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +7°...+15°C (ощущается как +14°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.
Днем переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +23°...+25°C (ощущается как +28°C). Вечер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 29%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.
Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +23°...+17°C (ощущается как +26°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 20%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 10%. Магнитосфера немного возбуждена. течение всего дня пройдут незначительные геомагнитные колебания, магнитных бурь не ожидается.
Народные приметы. С этого дня начинается Золотая осень, которая продлится до 15 октября.
Наши предки наблюдали за пчелами: если они открывают в другой раз летку, то будет продолжительная и теплая осень.
В это время бывают последние грозы перед началом зимы.
Сегодня удачное время для карьерного роста, учебы, повышения квалификации, а также для того, чтобы добиваться своего, используя для этого любые подручные средства.
Ясная погода ожидается в Харькове утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Без осадков.
23 сентября было принято срывать ягоды рябины и кистями вешать под крышу.
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