23.09.2020 14:02

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 24 сентября (РЕДПОСТ)

Ясная погода ожидается в Харькове утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Без осадков.



// РЕДПОСТ

Утром малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +7°...+15°C (ощущается как +14°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.



Днем переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +23°...+25°C (ощущается как +28°C). Вечер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 29%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +23°...+17°C (ощущается как +26°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 20%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 10%. Магнитосфера немного возбуждена. течение всего дня пройдут незначительные геомагнитные колебания, магнитных бурь не ожидается.



Народные приметы. С этого дня начинается Золотая осень, которая продлится до 15 октября.



Наши предки наблюдали за пчелами: если они открывают в другой раз летку, то будет продолжительная и теплая осень.



В это время бывают последние грозы перед началом зимы.