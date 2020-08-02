02.08.2020 13:51

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 3 августа

Выходные прошли – и небо снова ясное, а столбик термометра ползет вверх.



Фото: Василий Голосный

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +14°...+19°C (ощущается как +16°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 85%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.



Днем малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +23°...+24°C (ощущается как +26°C). Вечер северо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 64%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +24°...+19°C (ощущается как +25°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 46%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера будет находиться в спокойном состоянии, а космическая погода будет такой же благоприятной, как и в предыдущие 24 часа. Синоптики отмечают, что магнитных бурь опасаться не стоит.



Народные приметы. В народе этот день называли Летопроводцем. По поверью, лето должно закончиться после полудня.



Наши предки заметили, каково третье число августа, таков и октябрь. А если этот день выдастся ветренным, то зима будет достаточно холодной.



Если ночь свежая и прохладная, значит зима наступит рано и будет холодной и долгой.



Хорошая погода сохранится, если в низких местах вечером и ночью образуется поземный туман, рассеивающийся после восхода солнца.