02.07.2020 14:51

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 3 июля

В Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Ночью без осадков, днем местами по области небольшой кратковременный дождь, гроза.



Фото: Василий Голосный

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +19°...+26°C (ощущается как +19°C). Ветер юго-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 72%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +31°...+33°C (ощущается как +31°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +31°...+26°C (ощущается как +31°C). Ветер юго-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера будет находиться в спокойном состоянии, а космическая погода будет такой же благоприятной, как и в предыдущие 24 часа. Синоптики отмечают, что магнитных бурь опасаться не стоит.



Народные приметы. В народе этот день называли Паутинный, потому что погоду предсказывал паук. Если паук новую сеть не плетет, а старую уничтожает, то вскоре начнется настоящее ненастье с ураганами.



А если снова плетет паутину – перемена погоды к лучшему.



Очень часто этот день бывает дождливый, с грозой. Дождь в этот день мог "предсказать" не только паук.



Муравьи прячутся в кучи – жди сильного ветра, дождя, грозы; жаба в траву выползла или громко кричат перепела – тоже ожидай дождя.



Если 3 июля идет дождь, то такая погода продлится еще сорок дней.