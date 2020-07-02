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02.07.2020  14:51   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 3 июля

В Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Ночью без осадков, днем местами по области небольшой кратковременный дождь, гроза.


Фото: Василий Голосный

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +19°...+26°C (ощущается как +19°C). Ветер юго-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 72%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +31°...+33°C (ощущается как +31°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.

Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +31°...+26°C (ощущается как +31°C). Ветер юго-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера будет находиться в спокойном состоянии, а космическая погода будет такой же благоприятной, как и в предыдущие 24 часа. Синоптики отмечают, что магнитных бурь опасаться не стоит.

Народные приметы. В народе этот день называли Паутинный, потому что погоду предсказывал паук. Если паук новую сеть не плетет, а старую уничтожает, то вскоре начнется настоящее ненастье с ураганами.

А если снова плетет паутину – перемена погоды к лучшему.

Очень часто этот день бывает дождливый, с грозой. Дождь в этот день мог "предсказать" не только паук.

Муравьи прячутся в кучи – жди сильного ветра, дождя, грозы; жаба в траву выползла или громко кричат перепела – тоже ожидай дождя.

Если 3 июля идет дождь, то такая погода продлится еще сорок дней.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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